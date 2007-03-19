Sviridenkov

Хорошее знание С/С++/С#/ASP.NET. Оплата от 1000$ по результатам собеседования. Присылайте резюме на [email protected]. Команды и программисты из Смоленска приветствуются.
Прикладное ПО2 заявки
Закрыт
17 лет назад
• Разработка прикладного и системного программного обеспечения;
• Разработка программ со сложным математическими алгоритмами, криптография, сжатие данных, нечеткая логика, нейронные сети;
• Программирование DirectShow, прикладные программы, фильтры;
• Разработка программ работающих со спунтниковым оборудованием SkyStar SDK;
• ActiveX, COM, компоненты для C++ Bulder, .NET, плагины для IE;
• Работа с переферийными устройствами;
• Разработка драйверов для WinXP, Win2K, Win2003.
Хорошее знание С/С++/С#/ASP.NET. Оплата от 1000$ по результатам собеседования. Присылайте резюме на [email protected]. Команды и программисты из Смоленска приветствуются.