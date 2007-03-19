Sviridenkov

Анатолий Свириденков Sviridenkov

 
43 годаРоссия/Смоленск
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

• Разработка прикладного и системного программного обеспечения;

• Разработка программ со сложным математическими алгоритмами, криптография, сжатие данных, нечеткая логика, нейронные сети;

• Программирование DirectShow, прикладные программы, фильтры;

• Разработка программ работающих со спунтниковым оборудованием SkyStar SDK;

• ActiveX, COM, компоненты для C++ Bulder, .NET, плагины для IE;

• Работа с переферийными устройствами;

• Разработка драйверов для WinXP, Win2K, Win2003.

  • Программист

    Хорошее знание С/С++/С#/ASP.NET. Оплата от 1000$ по результатам собеседования. Присылайте резюме на [email protected]. Команды и программисты из Смоленска приветствуются.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад