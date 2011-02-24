TEXTEX

Марина TEXTEX

 
50 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Sitx_Nik
35 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
3D визуализация зеркальных обьектов
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Работа выполнена оперативно, профессионально, качественно, и не дорого, большое спасибо, всем рекомендую!
Ответный отзыв