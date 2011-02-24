Требуется отрисовка различных элементов в Adobe Illustrator по эскизам.
Прочее11 заявок
Закрыт
14 лет назад
Требуется отрисовка различных элементов в Adobe Illustrator по эскизам.
Требуются художники для создания рисованных наборов элементов на заданную тему.
Нужен 3D художник для визуализации зеркальных обьектов в колличестве 5 шт., по готовым эскизам.
Нужен дизайн бесшовных паттернов в Adobe Illustrator из готовых векторных элементов. Оплата договорная, в зависимости от количества. Заявленый бюджет из расчета 100 паттернов в месяц.