-Архитектура-ВЕБ-дизайн-Рисунок-

Мамашов Тимур

предпочитаемый способ связи

[email protected]

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+7964 982 48 72.

Архитектор

Февраль 2016 — настоящий момент студия дизайна A-Pix.

в должности Дизайнер/web—разработчик

сайт A-Pix.ru.

Июнь 2012 — Ноябрь 2015

ООО"БутикСтрит1"

Самара, instagram #btqs1

Май 2010 — Август 2019

Архитектурная мастерская «ArchNouveau» (АрхНуво)

Самара

Ведущий архитектор

Должностные обязанности:

- Проектирование жилых и общественных интерьеров, проектирование загородного дома, реконструкция внутренней инфраструктуры ФГУП "Аэронавигации"аэропорта "Курумоч".

- эскизная и рабочая стадии проектов; подбор отделочных материалов, оборудования, предметов интерьера, мебели, осветительного оборудования и т.п.

- Проектирование и контроль исполнения элементов интерьера индивидуального изготовления (мебель, свет, двери и т.д.).

- Авторский надзор, руководство строительно-ремонтными работами, взаимодействие с подрядными организациями.

Реализованные проекты:

- В рамках реконструкции ФГУП « Аэронавигации»: интерьер зала ОРВД, УВД, интерьер общественного блока питания, интерьер кабинета руководителя. 2011-2014г.

- Проект загородного дома. г. Самара, 7я Просека. Проект реализован 2011г.

- Проект интерьера квартиры, г. Самара, кмз «Шале». Проект реализован 2011г.

- Проект интерьера ресторана «Breeze», г. Самара, РК «Кинап». Проект реализован 2011г.

- Проект загородного дома, Московская обл., г. Черноголовка. 2011-2012г. Проект на стадии реализации.

- Проект интерьера загородного дома, г. Самара, коттеджный поселок «Сокольи горы». 2012г. Проект на стадии реализации.

- Проект интерьера квартиры, типа пентхаус, г. Самара. 2013г

-Проект интерьера магазина одежды «BTQSTREET#1»

г.Самара, ул., Куйбышева 147. Проект реализован 2014г

Сентябрь 2008 — Ноябрь 2010

Архитектурное бюро «ДРУГОЙ ГОРОД»

Москва

Архитектор

- Разработка проектной документации разделов АР, РП, ГП. Проектирование и реконструкция общественных зданий. Работа с нормативной документацией (СНиПы, ГОСТЫ, СП). Работа со смежными подразделениями.

Авторский надзор.

Реализованные проекты:

«Silver-stone» м. Ботанический сад, пр. Серебрякова, д.14 (Класс «b»). Проект реализован.

«RiverSide» м. Павелецкая, Павелецкая набережная, д. 2. (Класс «А»). Проект реализован.

«Центр «Т» м. Тульская, Гамсоновский переулок, д.2

Проект реализован.

Сентябрь 2007 — Декабрь 2008

«Управление Главного Архитектора»

Самара, www.archit.vrn.ru/

Архитектор

Разработка проекта на стадиях ЭП и РП.

Подготовка и реализация графика выпуска проектной документации.

Ведение переговоров с представителями и службами заказчиков, переписка, презентация проектов, прохождение согласований на стадии РП.