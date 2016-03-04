magnum2021

Александр Федотов magnum2021

 
37 летРоссия/Самара
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

  • Написать шутки для сценария веб сериала/соавтор

    $10

    Здравствуйте, ищу соавтора для участие в международном конкурсе на сценарий комедийного 5 минутного веб сериала с призом в $35k на съёмки.  Инфа о конкурсе на офф. сайте filmaka . com Есть задумка, которую мне было бы интересно ...

    Сценарии8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Название парка развивающих квестов в Португалии

    Представьте пространство которое является фестивалем искусств, городом мастеров, открытым театром с постоянно идущим представлением, арт-коммуной и семейным парком одновременно.  Это место внутренней трансформации, место где ты можешь найти то, что давно искал.  Каждый посетитель парка - участник ...

    Нейминг и Слоганы3 исполнителя
    Завершен
    4 года назад

  • Название с доменом в зоне ru

    $60

    Необходимо название для платформы знаний, направленных на решение комплекса проблем как глобального, так и локального масштаба: сохранение почвенного углерода, предотвращение эрозии и деградации почв, сокращение выбросов СО2, сохранение здоровья и плодородия почв для будущих поколений.[u][/u][u][/u] [u][/u]Цель ...

    Нейминг и Слоганы61 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Забавная надпись для плаката.

    $24

    Добрый день, креативные люди! Нужна помощь в необычном проекте. Я делаю небольшой фильм о глупой ситуации, которая произошла в одной деревне в Самарской области.    Им сделали дорогу из щебня шириной 3 метра, вместо положенных от ...

    Нейминг и Слоганы3 исполнителя
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработка названия для Блочно-модульной котельной

    $30

    Необходимо название отражающее суть устройства. Основной посыл - Тепло. Фирма производитель называется Теплофинсервис, слоганы: Делаем жизнь теплее с 1999 и Тепло с точностью до градуса. Описание изделия: блочно-модульная котельная представляетсобой транспортабельное здание из сэндвич-панелей, внутри которого ...

    Нейминг и Слоганы48 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка нового логотипа Школы кино и анимации и аватарки для Вк

    $30

    Конкурс на разработку логотипа и аватарки для Вк (200х500px) Школы кино и анимации/Самарской Школы Кинематографии Бриф на разработку нового логотипа https://docs.google.com/document/d/1FjjFqaHL5buz8yu2Ep2YmcflAeQySKnpwOpiTg5sRaI/edit Логотип представить в 2х версиях с 1м названием (Школа кино и анимации) и со 2м (Самарская ...

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
TIMM21
40 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$10
7 баллов
4 года назад
Название парка развивающих квестов в Португалии
супер!
Спасибо за дизайн!
Ответный отзыв
89vitaliy89
Виталий 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
4 года назад
Название парка развивающих квестов в Португалии
Отличный конкурс! Грамотная постановка задачи с исчерпывающей информацией о том что требуется сделать. Сам Александр был коммуникабелен и оперативно отвечал на все возникающие вопросы. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо за креатив!
Ответный отзыв
f4what
Эдуард 
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
$5
10 баллов
4 года назад
Название парка развивающих квестов в Португалии
Рад был принять участие!
Спасибо
Ответный отзыв
irradenta
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Забавная надпись для плаката.
Здравствуйте! Давно не заходила в аккаунт и не видела сообщения. Очень благодарна за отзыв и 3-е место.
Спасибо за креатив! Тонко и с юмором, пишите еще!
Ответный отзыв
SLogin
49 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$15
2 балла
5 лет назад
Забавная надпись для плаката.
И вам спасибо за интересный конкурс. Желаю вам самых широких, ровных и гладких дорог, в вашем поселке, и в жизни!
Вы написали точнее и больше всех! Спасибо за интересные мысли/фразы и продуктивность!
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