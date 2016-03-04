magnum2021

Здравствуйте, ищу соавтора для участие в международном конкурсе на сценарий комедийного 5 минутного веб сериала с призом в $35k на съёмки. Инфа о конкурсе на офф. сайте filmaka . com Есть задумка, которую мне было бы интересно ...
- $10Сценарии8 заявокЗакрыт4 года назад
Представьте пространство которое является фестивалем искусств, городом мастеров, открытым театром с постоянно идущим представлением, арт-коммуной и семейным парком одновременно. Это место внутренней трансформации, место где ты можешь найти то, что давно искал. Каждый посетитель парка - участник ...Нейминг и Слоганы3 исполнителяЗавершен4 года назад
- $60
Необходимо название для платформы знаний, направленных на решение комплекса проблем как глобального, так и локального масштаба: сохранение почвенного углерода, предотвращение эрозии и деградации почв, сокращение выбросов СО2, сохранение здоровья и плодородия почв для будущих поколений.[u][/u][u][/u] [u][/u]Цель ...Нейминг и Слоганы61 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $24
Добрый день, креативные люди! Нужна помощь в необычном проекте. Я делаю небольшой фильм о глупой ситуации, которая произошла в одной деревне в Самарской области. Им сделали дорогу из щебня шириной 3 метра, вместо положенных от ...Нейминг и Слоганы3 исполнителяЗавершен5 лет назад
- $30
Необходимо название отражающее суть устройства. Основной посыл - Тепло. Фирма производитель называется Теплофинсервис, слоганы: Делаем жизнь теплее с 1999 и Тепло с точностью до градуса. Описание изделия: блочно-модульная котельная представляетсобой транспортабельное здание из сэндвич-панелей, внутри которого ...Нейминг и Слоганы48 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
Конкурс на разработку логотипа и аватарки для Вк (200х500px) Школы кино и анимации/Самарской Школы Кинематографии Бриф на разработку нового логотипа https://docs.google.com/document/d/1FjjFqaHL5buz8yu2Ep2YmcflAeQySKnpwOpiTg5sRaI/edit Логотип представить в 2х версиях с 1м названием (Школа кино и анимации) и со 2м (Самарская ...Логотипы и Знаки22 заявкиЗакрыт8 лет назад