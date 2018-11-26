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ТОП-50— Нейминг и Слоганы
Портфолио
- Название для компании по аренде микроавтобусов796 просмотров
Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
6 лет назад
Отлично, спасибо! Взял Ваше "Дорога дорога" как название фильма.
Ответный отзыв
Благодарю за сотрудничество. Успехов Вашему проекту. Рекомендую.
$20
10 баллов
6 лет назад
Быстро, качественно и креативно!
Ответный отзыв
Благодарю за сотрудничество. Рекомендую.
Нейминг и Слоганы
2 отзыва
$60/час
от 2 дней
#28