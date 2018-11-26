Littens

Сергей Littens

 
46 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Достаточно, чтобы слова выражали смысл!

Качество прежде всего!

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ТОП-50
Нейминг и Слоганы

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Отзывы заказчиков

magnum2021
Александр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$6
10 баллов
6 лет назад
Забавная надпись для плаката.
Отлично, спасибо! Взял Ваше "Дорога дорога" как название фильма.
Благодарю за сотрудничество. Успехов Вашему проекту. Рекомендую.
Ответный отзыв
vansterito
27 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Название для бренда
Быстро, качественно и креативно!
Благодарю за сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
Нейминг и Слоганы
2 отзыва
$60/час
от 2 дней
#28