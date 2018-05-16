Ваш надежный помощник за адекватное вознаграждение)
Обучение и Работа:
С 21.09.06 г. по 21.02.12 г. училась в Филиале Московского Всероссийского Заочного Финансово-Экономического Института, Факультет Менеджмента и Маркетинга.
Общий трудовой стаж составляет 11 лет, сфера занятости разнообразная: была помощником руководителя в курьерской компании (2 года), менеджером по работе с клиентами (примерно 3 года), занималась продажей страховых и кредитных продуктов в автосалоне (около 4 лет), работала в розничной торговле (примерно 2 года).
Знания и навыки:
- Средний уровень английского языка (на данный момент в процессе усовершенствования);
- Уверенный пользователь ПК (с компьютером почти на "ты");
- Владение базовыми программами Microsoft Office: Word, Excel (формулы ,таблицы и т.д.), Publisher, PowerPoint, электронная почта, а также CorelDraw.
- знание справочно-правовой системы «Консультант Плюс»;
- 1С: Предприятие "Торговля и склад" 7, 8, " Розница".
- курсы «Трейдер финансовых рынков»,
- тренинги «Пролонгация страховых полисов»;
- курсы «Усовершенствования техники продаж»;
- техника холодных звонков;
- есть опыт в написании текстов (информационных и SEO).
Повышенный уровень ответственности (что, в некоторых моментах играет против меня)), аналитический склад ума с гуманитарным уклоном, хорошие навыки планирования, инициативная.
Готова к взаимовыгодному сотрудничеству.
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