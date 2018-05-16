Ваш надежный помощник за адекватное вознаграждение)

Обучение и Работа:

С 21.09.06 г. по 21.02.12 г. училась в Филиале Московского Всероссийского Заочного Финансово-Экономического Института, Факультет Менеджмента и Маркетинга.

Общий трудовой стаж составляет 11 лет, сфера занятости разнообразная: была помощником руководителя в курьерской компании (2 года), менеджером по работе с клиентами (примерно 3 года), занималась продажей страховых и кредитных продуктов в автосалоне (около 4 лет), работала в розничной торговле (примерно 2 года).

Знания и навыки:

Средний уровень английского языка (на данный момент в процессе усовершенствования);

Уверенный пользователь ПК (с компьютером почти на "ты");

Владение базовыми программами Microsoft Office: Word, Excel (формулы ,таблицы и т.д.), Publisher, PowerPoint, электронная почта, а также CorelDraw.

знание справочно-правовой системы «Консультант Плюс»;

1С: Предприятие "Торговля и склад" 7, 8, " Розница".

курсы «Трейдер финансовых рынков»,

тренинги «Пролонгация страховых полисов»;

курсы «Усовершенствования техники продаж»;

техника холодных звонков;

есть опыт в написании текстов (информационных и SEO).

Повышенный уровень ответственности (что, в некоторых моментах играет против меня)), аналитический склад ума с гуманитарным уклоном, хорошие навыки планирования, инициативная.

Готова к взаимовыгодному сотрудничеству.