Команда профессиональных бухгалтеров.

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Исаков Алексей +7 (917) 5111814 tiger - [email protected] Проживает: Москва Гражданство: Россия,

Главный бухгалтер; бухгалтер Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия • Руководство бухгалтерией Занятость: частичная занятость График работы: удаленная работа

Опыт работы —24 года 4 месяца

Образование

Высшее

Северо-Западный институт-филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской

Федерации, Санкт-Петербург экономический, Финансы и кредит

Навыки

Бухгалтерская отчетность Отчетность в ФСС Налоговые декларации Отчетность в ПФР Консультант плюс прохождение налоговых проверок Годовой баланс Экономический аудит Отчет о прибылях и убытках Первичная документация Бухгалтерский учет 1С: Зарплата и управление персоналом Российские стандарты бухгалтерского учета 1C: Бухгалтерия Гарант Проверка контрагентов Налоговая отчетность Расчет заработной платы Кассовые операции реализация товаров и услуг ТМЦ 1С: Предприятие 8 Банк-клиент Основные средства Расчет НДС Расчет затрат Internet Бюджетирование

Опыт вождения

Имеется собственный автомобиль Права категории A, B, C

Обо мне

с ноября 1994 работал в:

Минфин России, Пенсионный фонд РФ. Контролер - ревизор КРУ Минфин РФ; Заместитель начальника отдела Минфин РФ; Заместитель руководителя Управления клиентской службы ПФР. Советник Российской Федерации 3 класса.

Руководитель Школы традиционного Вин Чун; Вице - президент Федерации служебно прикладной

подготовки силовых структур "К-9".

http://tiger.iwco.pro/

Исакова Ольга Борисовна 27 января 1984

Главный бухгалтер

Бухгалтерия,управленческий учет, финансы предприятия

Занятость:частичная занятость

Графикработы: удаленная работа

Опыт работы —10 лет 3 месяца

Август 2013 — настоящее время

5 лет 7 месяцев

ООО "Фирма Ф.Ф."

Главный бухгалтер

Работа с контрагентами: ввод документов от поставщиков;

Реализация.

Формирование и оплата платежных поручений.

Начисление з/п сотрудникам.

Формирование отчетности в Фонды.

Отчетность в ИФНС.

Работа с ФСС по возмещению больничных листов и пособий.

Проверка правильности формирования КУДиР.

Экономический анализ ФХЗ.

В подчинении 5 сотрудников.

Налоговая отчетность.

Февраль 2012 — Март 2013

1 год 2 месяца

ООО "А-К"

Заместитель главного бухгалтера

1 Прием и обработка первичной документации по договорам

2 Акты сверок расчетов с контрагентами

3 Формирование книги покупок

4 Подготовка к сдаче декларации по НДС

5 Авансовые отчеты по командировкам сотрудников

6 Корпоративная кредитная карта

7 Учет авиа и ж/д билетов, гостиниц, трудовых книжек, бензина; корпоративная мобильная

связь, поступление ОС

8 Расчет и заполнение деклараций по налогу на прибыль по обособленным подразделениям

9 Составление и сдача статистической отчетности по Москве и обособленным подразделениям

10 Работа с налоговыми органами Москвы и регионов (сдача отчетности, сверка, переписка)

Апрель 2011 — Февраль 2012

11 месяцев

ООО "А-К"

Бухгалтер по расчету заработной платы

1 Расчет з/п (суммированный учет рабочего времени 500 человек ) включая:

больничные;

отпуска;

отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком;

Сверхурочные, ночные, праздничные;

Командировки;

Премии.

2 Начисление налогов и взносов с ФОТ

3 Сдача отчетности в ФСС, ПФР, ИФНС(Москва и обособленные подразделения)

4 Статистика (Москва, регионы)

5 Возмещение ФСС

6 Выдача справок сотрудникам.

Декабрь 2007 — Апрель 2010

2 года 5 месяцев

ООО "Центр локальных коммуникаций"

Бухгалтер

Два юр. лица (УСН, ОСНО) расчет з/п, расчеты с поставщиками и

покупателями, работа с первичными документами.