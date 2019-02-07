TWC

Алексей Исаков TWC

 
49 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Команда профессиональных бухгалтеров.

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Исаков Алексей     +7 (917) 5111814 tiger - [email protected]   Проживает: Москва Гражданство: Россия, 

Главный  бухгалтер; бухгалтер Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия • Руководство бухгалтерией   Занятость: частичная занятость График работы: удаленная работа

Опыт работы —24 года 4 месяца

Образование

Высшее

Северо-Западный институт-филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской

Федерации, Санкт-Петербург экономический, Финансы и кредит

 

Навыки

Бухгалтерская отчетность  Отчетность в ФСС  Налоговые декларации  Отчетность в ПФР  Консультант плюс  прохождение налоговых проверок  Годовой баланс  Экономический аудит  Отчет о прибылях и убытках  Первичная документация  Бухгалтерский учет  1С: Зарплата и управление персоналом  Российские стандарты бухгалтерского учета  1C: Бухгалтерия  Гарант  Проверка контрагентов  Налоговая отчетность  Расчет заработной платы  Кассовые операции  реализация товаров и услуг  ТМЦ  1С: Предприятие 8  Банк-клиент  Основные средства  Расчет НДС  Расчет затрат  Internet  Бюджетирование

Опыт вождения

Имеется собственный автомобиль Права категории A, B, C

 

Обо мне

с ноября 1994 работал в:

Минфин России, Пенсионный фонд РФ.   Контролер - ревизор КРУ Минфин РФ; Заместитель начальника отдела Минфин РФ; Заместитель руководителя Управления клиентской службы ПФР. Советник Российской Федерации 3 класса. 

Руководитель Школы традиционного Вин Чун; Вице - президент Федерации служебно прикладной

подготовки силовых структур "К-9".

http://tiger.iwco.pro/

Исакова Ольга Борисовна 27 января 1984

Главный  бухгалтер

Бухгалтерия,управленческий учет, финансы предприятия

Занятость:частичная занятость

Графикработы: удаленная работа

Опыт работы —10 лет 3 месяца

Август 2013 — настоящее время

5 лет 7 месяцев

ООО "Фирма Ф.Ф."

 

Главный бухгалтер

Работа с контрагентами: ввод документов от поставщиков;

Реализация.

Формирование и оплата платежных поручений.

Начисление з/п сотрудникам.

Формирование отчетности в Фонды.

Отчетность в ИФНС.

Работа с ФСС по возмещению больничных листов и пособий.

Проверка правильности формирования КУДиР.

Экономический анализ ФХЗ.

В подчинении 5 сотрудников.

Налоговая отчетность.

Февраль 2012 — Март 2013

1 год 2 месяца

ООО "А-К" 

Заместитель главного бухгалтера

1 Прием и обработка первичной документации по договорам

2 Акты сверок расчетов с контрагентами

3 Формирование книги покупок

4 Подготовка к сдаче декларации по НДС

5 Авансовые отчеты по командировкам сотрудников

6 Корпоративная кредитная карта

7 Учет авиа и ж/д билетов, гостиниц, трудовых книжек, бензина; корпоративная мобильная

связь, поступление ОС

8 Расчет и заполнение деклараций по налогу на прибыль по обособленным подразделениям

9 Составление и сдача статистической отчетности по Москве и обособленным подразделениям

10 Работа с налоговыми органами Москвы и регионов (сдача отчетности, сверка, переписка)

Апрель 2011 — Февраль 2012

11 месяцев

ООО "А-К" 

Бухгалтер по расчету заработной платы

1 Расчет з/п (суммированный учет рабочего времени 500 человек ) включая:

больничные;

отпуска;

отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком;

Сверхурочные, ночные, праздничные;

Командировки;

Премии.

2 Начисление налогов и взносов с ФОТ

3 Сдача отчетности в ФСС, ПФР, ИФНС(Москва и обособленные подразделения)

4 Статистика (Москва, регионы)

5 Возмещение ФСС

6 Выдача справок сотрудникам.

Декабрь 2007 — Апрель 2010

2 года 5 месяцев

ООО "Центр локальных коммуникаций"

 

Бухгалтер

Два юр. лица (УСН, ОСНО) расчет з/п, расчеты с поставщиками и

покупателями, работа с первичными документами.

Налоговая декларация
Портфолио
Бухгалтерские услуги
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$25/час
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