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Исаков Алексей +7 (917) 5111814 tiger - [email protected] Проживает: Москва Гражданство: Россия,
Главный бухгалтер; бухгалтер Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия • Руководство бухгалтерией Занятость: частичная занятость График работы: удаленная работа
Опыт работы —24 года 4 месяца
Образование
Высшее
Северо-Западный институт-филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, Санкт-Петербург экономический, Финансы и кредит
Навыки
Бухгалтерская отчетность Отчетность в ФСС Налоговые декларации Отчетность в ПФР Консультант плюс прохождение налоговых проверок Годовой баланс Экономический аудит Отчет о прибылях и убытках Первичная документация Бухгалтерский учет 1С: Зарплата и управление персоналом Российские стандарты бухгалтерского учета 1C: Бухгалтерия Гарант Проверка контрагентов Налоговая отчетность Расчет заработной платы Кассовые операции реализация товаров и услуг ТМЦ 1С: Предприятие 8 Банк-клиент Основные средства Расчет НДС Расчет затрат Internet Бюджетирование
Опыт вождения
Имеется собственный автомобиль Права категории A, B, C
Обо мне
с ноября 1994 работал в:
Минфин России, Пенсионный фонд РФ. Контролер - ревизор КРУ Минфин РФ; Заместитель начальника отдела Минфин РФ; Заместитель руководителя Управления клиентской службы ПФР. Советник Российской Федерации 3 класса.
Руководитель Школы традиционного Вин Чун; Вице - президент Федерации служебно прикладной
подготовки силовых структур "К-9".
Исакова Ольга Борисовна 27 января 1984
Главный бухгалтер
Бухгалтерия,управленческий учет, финансы предприятия
Занятость:частичная занятость
Графикработы: удаленная работа
Опыт работы —10 лет 3 месяца
Август 2013 — настоящее время
5 лет 7 месяцев
ООО "Фирма Ф.Ф."
Главный бухгалтер
Работа с контрагентами: ввод документов от поставщиков;
Реализация.
Формирование и оплата платежных поручений.
Начисление з/п сотрудникам.
Формирование отчетности в Фонды.
Отчетность в ИФНС.
Работа с ФСС по возмещению больничных листов и пособий.
Проверка правильности формирования КУДиР.
Экономический анализ ФХЗ.
В подчинении 5 сотрудников.
Налоговая отчетность.
Февраль 2012 — Март 2013
1 год 2 месяца
ООО "А-К"
Заместитель главного бухгалтера
1 Прием и обработка первичной документации по договорам
2 Акты сверок расчетов с контрагентами
3 Формирование книги покупок
4 Подготовка к сдаче декларации по НДС
5 Авансовые отчеты по командировкам сотрудников
6 Корпоративная кредитная карта
7 Учет авиа и ж/д билетов, гостиниц, трудовых книжек, бензина; корпоративная мобильная
связь, поступление ОС
8 Расчет и заполнение деклараций по налогу на прибыль по обособленным подразделениям
9 Составление и сдача статистической отчетности по Москве и обособленным подразделениям
10 Работа с налоговыми органами Москвы и регионов (сдача отчетности, сверка, переписка)
Апрель 2011 — Февраль 2012
11 месяцев
ООО "А-К"
Бухгалтер по расчету заработной платы
1 Расчет з/п (суммированный учет рабочего времени 500 человек ) включая:
больничные;
отпуска;
отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком;
Сверхурочные, ночные, праздничные;
Командировки;
Премии.
2 Начисление налогов и взносов с ФОТ
3 Сдача отчетности в ФСС, ПФР, ИФНС(Москва и обособленные подразделения)
4 Статистика (Москва, регионы)
5 Возмещение ФСС
6 Выдача справок сотрудникам.
Декабрь 2007 — Апрель 2010
2 года 5 месяцев
ООО "Центр локальных коммуникаций"
Бухгалтер
Два юр. лица (УСН, ОСНО) расчет з/п, расчеты с поставщиками и
покупателями, работа с первичными документами.
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