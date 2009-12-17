Необходимо написать парсер с rutrackera в DLE 8.5 модулем Псевдо-трекер 2.1.1 Необходимые возможности: 1. парсить из заданной категории трекера в заданную категорию сайта 2. помимо текста также парсить постер и торрент файл с загрузкой на хостинг 3. возможность ...
Занимаюсь наполнением форумов и сайтов контентом и текстом. Дорабатываю верстки, установка и настройка CMS и сайтов. Имею большой опыт работы с DLE.
- $25Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Форум: http://test-driveunlimited.ru/forum Задача: При добавлении новой темы смещаются ббкоды и получается такой ужас, необходимо исправить. Необходимо исправить этот баг, работы на 3 минуты, цены пишите пожалуйста реальные. Связь: ICQ: 71-78-37Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
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Здравствуйте Уважаемые веблансеры. Имеется скрипт pop партнерки. Необходимо: 1. Добавить возможность пополнения баланса через merchant webmoney 2. Активный пополненый баланс, т.е. если у вебмастера клик снимает с рекламодателя сумма + проценты магазину. 3. Возможность добавления рекламодателем своих ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Требуется прикрутить Robokass'y к движку для онлайн оплаты товаров. Предложения будут рассматриваться только в данной теме, от вас цена и время необходимое на выполнение работы.Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. В прикрепленом шаблоне есть css base.css в котором указана ограничение на вывод картинки на главной по размеру ".basemain .image { width: 200px; height: 270px; border: 0; }" Проблема в том что если картинка залита больше данного размера она обрезается, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Доброго времени суток. Требуется наполнить сайт информацией о фильмах. Пишите разумные цены за 10 новостей.Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт14 лет назад
Для выполнения задания необходимо будет с 3 сайтов выбирать нужную информацию и переносить на мой сайт. Для оформления необходимо Название, данные, описание,скрины, ссылки видео трейлер с ютуба. Указываете цену за 1 фильм и за 100. сайт http://filmshit.ruНаполнение сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад