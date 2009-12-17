Здравствуйте. В прикрепленом шаблоне есть css base.css в котором указана ограничение на вывод картинки на главной по размеру ".basemain .image { width: 200px; height: 270px; border: 0; }" Проблема в том что если картинка залита больше данного размера она обрезается, ...