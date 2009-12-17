Talsiman

Алексей Алексеев Talsiman

 
35 летРоссия/Саратов
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Копирайт, наполнение сайтов и форумов, работа по установке DLE и CMS.

Занимаюсь наполнением форумов и сайтов контентом и текстом. Дорабатываю верстки, установка и настройка CMS и сайтов. Имею большой опыт работы с DLE.

DLE

  • Парсер с rutracker'a в DLE

    $25

    Необходимо написать парсер с rutrackera в DLE 8.5 модулем Псевдо-трекер 2.1.1 Необходимые возможности: 1. парсить из заданной категории трекера в заданную категорию сайта 2. помимо текста также парсить постер и торрент файл с загрузкой на хостинг 3. возможность ...

    DLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исправить небольшой баг шаблона форума DLE

    Здравствуйте. Форум: http://test-driveunlimited.ru/forum Задача: При добавлении новой темы смещаются ббкоды и получается такой ужас, необходимо исправить. Необходимо исправить этот баг, работы на 3 минуты, цены пишите пожалуйста реальные. Связь: ICQ: 71-78-37

    DLE
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Прямая оплата через merchant webmoney

    $20

    Здравствуйте Уважаемые веблансеры. Имеется скрипт pop партнерки. Необходимо: 1. Добавить возможность пополнения баланса через merchant webmoney 2. Активный пополненый баланс, т.е. если у вебмастера клик снимает с рекламодателя сумма + проценты магазину. 3. Возможность добавления рекламодателем своих ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Прикрутить Robokass'y к DLE

    Здравствуйте. Требуется прикрутить Robokass'y к движку для онлайн оплаты товаров. Предложения будут рассматриваться только в данной теме, от вас цена и время необходимое на выполнение работы.

    DLE
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Исправить публикацию новостей DLE в шаблоне

    Здравствуйте. В прикрепленом шаблоне есть css base.css в котором указана ограничение на вывод картинки на главной по размеру ".basemain .image { width: 200px; height: 270px; border: 0; }" Проблема в том что если картинка залита больше данного размера она обрезается, ...

    CSSDLE
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Набить анонсами фильмов сайт

    Для выполнения задания необходимо будет с 3 сайтов выбирать нужную информацию и переносить на мой сайт. Для оформления необходимо Название, данные, описание,скрины, ссылки видео трейлер с ютуба. Указываете цену за 1 фильм и за 100. сайт http://filmshit.ru

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад