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Гринина Татьяна Станиславовна

Желаемая должность:

Переводчик зарубежных статей

Телефон:

+7 (921) 134-76-11

Электронная почта:

[email protected]

Личная информация

Город проживания:

Череповец

Дата рождения:

3 августа 1991 г. (23 года)

Пол:

женский

Семейное положение:

Замужем, детей нет

Опыт работы и полученные профессиональные навыки:

Период работы:

Должность:

С ноября 2008 года по настоящее время (5 лет)

В организации:

С декабря 2013 года по н.в.

Менеджер ВЭД, переводчик

ООО «Тингер»

Должностные обязанности:

Период работы:

Перевод технических инструкций, юридической документации. Поиск и переговоры с иностранными поставщиками.

С ноября 2008 года по ноябрь 2013 (5 лет)

Должность:

Художник

В организации:

Череповецкое музейное объединение

Должностные обязанности:

Обработка чертежей, фотографий, эскизов

Проведение экскурсий

Образование

Учебное заведение:

Череповецкий государственный университет

Дата окончания:

2013 год

Уровень образования:

Высшее

Специальность:

Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

Форма обучения:

Дневная/очная

Курсы и тренинги

Название курса:

Английский язык, уровень Upper-intermediate

Учебное заведение:

Языковая школа Inter Glossa, г. Череповец

Дата окончания:

2012 год

Дополнительная информация

Ключевые навыки и достижения:

Опытный пользователь ПК (Microsoft Office, Adobe Phоtoshop, 1С).

Знание языков программирования (С++, PHP)

Дополнительные сведения:

Ответственность, добросовестность, пунктуальность, коммуникабельность, устойчивость к стрессу.

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