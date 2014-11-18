TanyaGrin

Татьяна TanyaGrin

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

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Гринина Татьяна Станиславовна

 

 

 

 

Желаемая должность:

Переводчик зарубежных статей

 

Телефон:

+7 (921) 134-76-11

 

Электронная почта:

[email protected]

 

 

Личная информация

 

 

 

 

Город проживания:

Череповец

 

Дата рождения:

3 августа 1991 г. (23 года)

 

Пол:

женский

 

Семейное положение:

Замужем, детей нет

 

 

 

 

Опыт работы и полученные профессиональные навыки:

 

Период работы:

Должность:

С ноября 2008 года по настоящее время (5 лет)

В организации:

С декабря 2013 года по н.в.

Менеджер ВЭД, переводчик

ООО «Тингер»

 

Должностные обязанности:

 

Период работы:

Перевод технических инструкций, юридической документации. Поиск и переговоры с иностранными поставщиками.

 

С ноября 2008 года по ноябрь 2013 (5 лет)

 

Должность:

Художник

 

В организации:

Череповецкое музейное объединение

 

Должностные обязанности:

Обработка чертежей, фотографий, эскизов

Проведение экскурсий

 

 

Образование

 

 

 

 

Учебное заведение:

Череповецкий государственный университет

 

Дата окончания:

2013 год

 

Уровень образования:

Высшее

 

Специальность:

Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

 

Форма обучения:

Дневная/очная

 

 

Курсы и тренинги

 

 

 

 

Название курса:        

Английский язык, уровень Upper-intermediate

 

Учебное заведение:

Языковая школа Inter Glossa, г. Череповец

 

Дата окончания:

2012 год

 

 

 

Дополнительная информация

 

 

 

 

Ключевые навыки и достижения:

Опытный пользователь ПК (Microsoft Office, Adobe Phоtoshop, 1С).

Знание языков программирования (С++, PHP)

 

 

 

Дополнительные сведения:

 

Ответственность, добросовестность, пунктуальность, коммуникабельность, устойчивость к стрессу.

 

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