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Гринина Татьяна Станиславовна
Желаемая должность:
Переводчик зарубежных статей
Телефон:
+7 (921) 134-76-11
Электронная почта:
Личная информация
Город проживания:
Череповец
Дата рождения:
3 августа 1991 г. (23 года)
Пол:
женский
Семейное положение:
Замужем, детей нет
Опыт работы и полученные профессиональные навыки:
Период работы:
Должность:
С ноября 2008 года по настоящее время (5 лет)
В организации:
С декабря 2013 года по н.в.
Менеджер ВЭД, переводчик
ООО «Тингер»
Должностные обязанности:
Период работы:
Перевод технических инструкций, юридической документации. Поиск и переговоры с иностранными поставщиками.
С ноября 2008 года по ноябрь 2013 (5 лет)
Должность:
Художник
В организации:
Череповецкое музейное объединение
Должностные обязанности:
Обработка чертежей, фотографий, эскизов
Проведение экскурсий
Образование
Учебное заведение:
Череповецкий государственный университет
Дата окончания:
2013 год
Уровень образования:
Высшее
Специальность:
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
Форма обучения:
Дневная/очная
Курсы и тренинги
Название курса:
Английский язык, уровень Upper-intermediate
Учебное заведение:
Языковая школа Inter Glossa, г. Череповец
Дата окончания:
2012 год
Дополнительная информация
Ключевые навыки и достижения:
Опытный пользователь ПК (Microsoft Office, Adobe Phоtoshop, 1С).
Знание языков программирования (С++, PHP)
Дополнительные сведения:
Ответственность, добросовестность, пунктуальность, коммуникабельность, устойчивость к стрессу.
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