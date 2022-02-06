$30
Требуется доработать и дописать скрипты для системы достижений в небольшой игре на Unity. Необходимо улучшить функционал и интеграцию в игровой процесс.
Веб-программирование6 заявок
Закрыт
3 года назад
Требуется доработать и дописать скрипты для системы достижений в небольшой игре на Unity. Необходимо улучшить функционал и интеграцию в игровой процесс.
Требуется исправление багов и доработка простой игры на Unity. Имеется список задач, которые нужно выполнить. Заказчик является программистом игры, готов ответить на вопросы и предоставить необходимые файлы для работы.