Копирайтер - Переводчик

Наполнение сайтов различной тематики. Качественный копирайт, глубокий рерайт и перевод с анг-рус-анг.

Опыт работы копирайтером более 2-х лет. Написание статей различной тематики: медицинская (лазерная хирургия, дерматология), флористика, женская тематика (мода, уход за кожей и волосами, описание женских товаров), стоматология (отбеливание, имплантация, описание и решение различных проблем), домашние животные, авто.

Более года занимаюсь переводческой деятельностью. А именно, написание статей медицинской тематики на английском языке: описание различных видов лазерной операции, технологий. Имею опыт написания отзывов. Увлекаюсь психологией.

Работаю быстро и качественно. Грамотность и высокую уникальность текстов гарантирую.

Также получила высшее образование в Харьковском Национальном Университете им. Каразина по специальности "Социолог". Социолог - это человек эрудированный с широким кругозором.

Всегда рада принять любые предложения. Готова всегда улучшать свои способности.

Оплата: Webmoney, Приват 24 или наличными.

ICQ: 629110843.

[email protected]

С уважением,

Татьяна.