Интеграция ПланФикса в ваш бизнес. Консультации. Обучение.

Более 4 лет я профессионально занимаюсь автоматизацией бизнес-процессов с помощью ПланФикса. Это платформа для создания собственной системы управления компанией? Сложно звучит?

На самом деле все просто. Большинство продуктов это система. И внедряя ее, вы вынуждены подстраивать свой бизнес под функционал и возможности этой системы.

С ПланФиксом все наоборот. Он подстраивается под ваш бизнес, под ваши процессы и конкурентные преимущества.

Вы можете настроить его самостоятельно, но необходимо потратить время на изучение его возможностей. А можете обратиться за помощью ко мне.

С апреля 2019 года я являюсь официальным партнером-интегратором ПланФикса.

Есть несколько вариантов совместной работы:

Разовые задачи, когда делаю незначительные изменения в вашем аккаунте;

проектная работа, когда основательно "с нуля" подходим к реализации внедрения ПФ в ваш бизнес;

поддержка, когда на постоянной основе я осуществляю поддержку работы вашего аккаунта. В том числе помогаю вам и вашим сотрудникам в их работе.

С ПланФиксом можно делать магию!