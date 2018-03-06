Разработка удобного и красивого веб-дизайна
Для каждого проекта индивидуальная цена, постоянным клиентам - скидки
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Отзывы заказчиков
$87
10 баллов
7 лет назад
Хорошая работа. Продолжили работать по следующим заданиям. Рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество. Своевременная оплата, всегда на связи и готовы дать ответы на любые возникнувшие вопросы.
$14
10 баллов
7 лет назад
Выполнением работы доволен. Коммуникация не пропадала с исполнителем. Были приняты в работу все комментарии. Сроки выполнения получились намного быстрее ожидаемых.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Оперативно все согласовывали. Оплата своевременная. Приятно было сотрудничать
$53
10 баллов
7 лет назад
Отличный дизайнер, всю работу выполнил в срок, качественно и даже больше чем договаривались! все пожелания и правки учитывал. Постоянно на связи, вежливый. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Точная постановка задачи, быстрая обратная связь по правкам. Приятно было сотрудничать
Дизайн сайтов
2 отзыва
$15/час
от $130от 2 дней
нет рейтинга