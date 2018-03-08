lakshin

Эдгар lakshin

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$14
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Баннер для главной страницы сайта

    $14

    Необходимо сделать баннер главной страницы http://russellhobbs.shop// размером 1610*480. Вся информация, которая имеет смысловую нагрузку должна поместиться в прямоугольник  1040*410. На баннере должна быть размещена информация: Подарки для любимых. -25% на весь ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Teamdevgns
Иваненко 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$14
10 баллов
7 лет назад
Баннер для главной страницы сайта
Отличный заказчик. Оперативно все согласовывали. Оплата своевременная. Приятно было сотрудничать
Выполнением работы доволен. Коммуникация не пропадала с исполнителем. Были приняты в работу все комментарии. Сроки выполнения получились намного быстрее ожидаемых.
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