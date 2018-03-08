Необходимо провести настройку по ТЗ по размещению тегов и скриптов на сайте интернет-магазина с целью запуска динамического ремаркетинга.
Поисковые системы (SEO)нет заявок
Закрыт
7 лет назад
Необходимо провести настройку по ТЗ по размещению тегов и скриптов на сайте интернет-магазина с целью запуска динамического ремаркетинга.
Необходимо сделать баннер главной страницы http://russellhobbs.shop// размером 1610*480. Вся информация, которая имеет смысловую нагрузку должна поместиться в прямоугольник 1040*410. На баннере должна быть размещена информация: Подарки для любимых. -25% на весь ...