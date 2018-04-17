TechnoPower.com.ua 1. Выгрузка в пром она есть но грузит не все ! у нас есть градация цен на сайте надо вносить в пром также , розница опт 1 опт ...
Системы управления (CMS)3 заявки
Закрыт
7 лет назад
TechnoPower.com.ua 1. Выгрузка в пром она есть но грузит не все ! у нас есть градация цен на сайте надо вносить в пром также , розница опт 1 опт ...
TechnoPower.com.ua 1. Формирование прямых ссылок из фильтров, в категориях товаров На примере страницы https://f.ua/shop/portativnye-zaryadnye-ustrojstva/ Блок фильтры, позволяет формировать прямые URL на любые выбранные пункты (должно прописываться в админке). К примеру, при клике ...