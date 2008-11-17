-Модели и анимация 3D
-Верстка страниц
-Программирование Pascal/Delphi, C++
-баннеры, логотипы, фирменный стиль, иконки, этикетки и прочее
-перевод:Английский,Испанский,Беларусский,Французский,Итальянский
-рерайт текстов
-flash-проекты любой сложности
-наполнение сайтов контентом
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Без названия125 просмотров
- Без названия114 просмотров
- Без названия128 просмотров
- Без названия125 просмотров
- Без названия104 просмотра
- Джанго-2150 просмотров
- Джанго-1158 просмотров
- "Дивохата"162 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
0 баллов
15 лет назад
Работу не выполнил в срок. На связь не выходит более недели.
$15
10 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$4
10 баллов
15 лет назад
Все сделал лучше чем требовалось. Раньше поставленного срока.