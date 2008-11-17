Tectonique

Алексей Сень Tectonique

 
42 годаБеларусь/Гомель
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

-Модели и анимация 3D

-Верстка страниц

-Программирование Pascal/Delphi, C++

-баннеры, логотипы, фирменный стиль, иконки, этикетки и прочее

-перевод:Английский,Испанский,Беларусский,Французский,Итальянский

-рерайт текстов

-flash-проекты любой сложности

-наполнение сайтов контентом

Рерайт текстаDelphiFlash
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Отзывы заказчиков
mrphn
Vx Max 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$10
0 баллов
15 лет назад
Добавлении рисунков в новостях DLE 7.3
Работу не выполнил в срок. На связь не выходит более недели.
LAGALEYUR
Checkers Alexey 
72 годаГрузия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
$15
10 баллов
15 лет назад
Сделать простенький баннер в формате *.swf
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Zellegius
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$4
10 баллов
15 лет назад
Создание инструкции к Gamasoftware RPG Creation
Все сделал лучше чем требовалось. Раньше поставленного срока.