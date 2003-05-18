TheOnionWarrior

Влад TheOnionWarrior

 
21 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Быстрая и качественная Front-end разработка.

Наша команда состоит из двух разработчиков

Используем:

  • HTML5
  • CSS3
  • JS/jQuery
  • Препроцессор: Sass
  • Bootstrap 4
  • CMS: Wordpress
Выполняем заказы быстро, качественно и по приятной цене.

Telegram:@FastWebDev

Отзывы заказчиков

vladw
Влад 
59 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
37 отзывов
$3
10 баллов
5 лет назад
Вёрстка и редактирование
Большое спасибо Владу за помощь в нашем проекте! Отлично знает своё дело, работает быстро и качественно! Рекомендую!
Было очень приятно работать с Владиславом,задача была поставлена ясно,и мы быстро со всем разобрались.
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