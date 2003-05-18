TheOnionWarrior

Быстрая и качественная Front-end разработка.
Наша команда состоит из двух разработчиков
Используем:
- HTML5
- CSS3
- JS/jQuery
- Препроцессор: Sass
- Bootstrap 4
- CMS: Wordpress
Telegram:@FastWebDev
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
5 лет назад
Большое спасибо Владу за помощь в нашем проекте! Отлично знает своё дело, работает быстро и качественно! Рекомендую!
Ответный отзыв
Было очень приятно работать с Владиславом,задача была поставлена ясно,и мы быстро со всем разобрались.