На данный момент работаю в агентстве до 18:00 по Киевскому времени,в работе имею три проекта (в приоритете четвертый). Ищу для себя дополнительную работу.
Мой инструментарий:
seoquake
seo meta in 1 click
similar web
redirect path
snovio
NOfollow
wordstater
RDS bar
lsi keyword (
ahrefs
screamingfrog
Validator CSS\HTML
гугл аналитик (4)
серпстат
pagespeed
moz
вордстат яндекс
seoquick
deepl translate
Определитель СМS (движка) сайта - itrack.ru
advego
content-watch
гугл адс
godaddy
гугл серч консоль
гтм
топвизор
Wordpress
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
2 года назад
SEOWordPressОптимизация сайтов
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!