На данный момент работаю в агентстве до 18:00 по Киевскому времени,в работе имею три проекта (в приоритете четвертый). Ищу для себя дополнительную работу.

Мой инструментарий:

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Validator CSS\HTML

гугл аналитик (4)

серпстат

pagespeed

moz

вордстат яндекс

arsenkin.ru

Schema.org

seoquick

deepl translate

Определитель СМS (движка) сайта - itrack.ru

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content-watch

гугл адс

godaddy

гугл серч консоль

гтм

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