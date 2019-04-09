Thel4stfight

Добрый день! Необходимо перерисовать все рисунки из двух книг в Автокаде. В основном это схемы. В Книге 1 рис. 3.3 на стр. 35 оформлять не требуется. В книге 2 рис. 11 на стр. 42 оформить схематично. Нет ...