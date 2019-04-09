Thel4stfight

Богдан Губин Thel4stfight

 
31 годКазахстан/Астана
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
BlackZhek
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
18 часов назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Перечертить схемы в Автокаде
Богдан, спасибо. Как всегда всё четко и быстро.
Евгений все делает в лучшем виде.
Ответный отзыв
BlackZhek
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
18 часов назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Перенести схемы в AutoCad
Спасибо. Очень интересно и легко работать с Богданом. Все четко, оплата моментальная.
Второй раз заказал работу у Евгения. Все также качественно и гораздо быстрее срока.
Ответный отзыв
sestra_toad
Ксения 
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$38
10 баллов
5 лет назад
Оформление рукописи в электронном виде
Работодатель общительный, отзывчивый, приятно работать. Осталось много положительных эмоций от работы.
Ксения справилась с заданием хорошо и в срок, всегда была на связи. Спасибо!
Ответный отзыв
BlackZhek
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
18 часов назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Перечертить рисунки в AutoCad
Спасибо, Богдан, за интересное задание. Всё прошло на отлично. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Евгений выполнил задание быстро и качественно, раньше срока. Спасибо!
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