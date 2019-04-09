Thel4stfight

Здравствуйте, Нужно перечертить несколько электрических схем в Автокаде и набрать небольшой технический текст с формулами.
- $20Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $20
Здравствуйте, Нужно перечертить несколько электрических схем в Автокаде и набрать небольшой технический текст с формулами.Чертежи и Схемынет заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходимо перерисовать все рисунки из двух книг в Автокаде. В основном это схемы. В Книге 1 рис. 3.3 на стр. 35 оформлять не требуется. В книге 2 рис. 11 на стр. 42 оформить схематично. Нет ...Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте, требуется перенести два чертежа и небольшой рисунок с графиками в электронный вид в AutoCad. Сохранить модель в формате .dwg и отдельно 3 файла в формате .pdf. Чертежи выполнить в масштабе 1:1. Срок - неделя, до ...Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте, уважаемые исполнители, в рамках данного задания, требуется оформить текст рукописей. Объем состоит из 2 книг: первая на 34 стр., вторая на 44 стр. Обе книги необходимо перепечатать в формат Word (.doc, .docx). Таблицы следуют по тексту, ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен5 лет назад