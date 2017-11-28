Thena

Екатерина Рябкова Thena

 
26 летРоссия/Рыбинск
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Дизайн и верстка полиграфической продукции | графический дизайн

Дизайн любой сложности с четким соблюдением всех требований

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
maramina
Марина 
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
9 баллов
6 лет назад
Дизайн макет пластиковой визитки
Внимательный исполнитель, четко воплощает идею заказчика, помогает если необходимо подкорректировать. Правки вносит оперативно, работа качественная и в срок, рекомендую.
Надежный заказчик, было приятно работать.
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