Дизайн и верстка полиграфической продукции | графический дизайн
Дизайн любой сложности с четким соблюдением всех требований
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Отзывы заказчиков
$5
9 баллов
6 лет назад
Внимательный исполнитель, четко воплощает идею заказчика, помогает если необходимо подкорректировать. Правки вносит оперативно, работа качественная и в срок, рекомендую.
Ответный отзыв
Надежный заказчик, было приятно работать.