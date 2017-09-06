Очень понравилась работа. Все быстро, четко, а главное почему я выбрала именно Дарью, она не побоялась предложить мне другой вариант исполнения моего заказа. Который мне понравился больше, чем тот, что я планировала изначально. Прекрасный исполнитель, склонный к экспериментам. Однозначно буду еще работать с ней.