maramina

Марина maramina

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
pepeshek
Дария 
23 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Флаер А6
Уже во второй раз с удовольствием работаю с Мариной. Точное описание пожеланий в макете и своевременная оплата.
Второй раз сотрудничаю, и второй раз идеальное воплощение, того что хотелось бы видеть. Правки вносятся быстро, указания выполняются четко. Дизайн привлекает внимание и запоминается. Приятно сотрудничать
Ответный отзыв
pepeshek
Дария 
23 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Дизайн визитки
Было приятно работать вместе. Во время выполнения была обратная связь, четко поставленная задача и пожелания в создании дизайна.
Очень понравилась работа. Все быстро, четко, а главное почему я выбрала именно Дарью, она не побоялась предложить мне другой вариант исполнения моего заказа. Который мне понравился больше, чем тот, что я планировала изначально. Прекрасный исполнитель, склонный к экспериментам. Однозначно буду еще работать с ней.
Ответный отзыв
Thena
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Дизайн макет пластиковой визитки
Надежный заказчик, было приятно работать.
Внимательный исполнитель, четко воплощает идею заказчика, помогает если необходимо подкорректировать. Правки вносит оперативно, работа качественная и в срок, рекомендую.
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