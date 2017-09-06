Изменить номер телефона, вместо подарка сделать несколько полосочек чтобы можно было записи на визитке делать. Исходник предоставлю.
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Дизайн продукции45 заявокЗакрыт3 года назад
Отрисовать готовый вариант. срок неделя. Исходник предоставлюЗавершен5 лет назад
Необходимо внести коррективы в существующий дизайн визитки Логотип в векторе есть. Исходники предоставлю. Срок 4 дня.Завершен5 лет назад
Необходим макет для рекламного щита черновик тот, что прикреплен к заданию. Возможны не существенные корректировки по ходу. Но принципиально черновик меняться не будет. Необходимо разместить надпись Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста ( и она должна занимать не ...Верстка полиграфии23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходим макет для пластиковой карточки. черновик тот, что прикреплен к заданию. По тексту изменений не будет, а вот с подложкой вопрос еще обсуждаемый. Логотип есть в вектореЗавершен6 лет назад
Есть логотип в векторе. Срок до обеда четверга 24.08.17 Размер 2400 см х 2500 смИллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$8
10 баллов
5 лет назад
Уже во второй раз с удовольствием работаю с Мариной. Точное описание пожеланий в макете и своевременная оплата.
Ответный отзыв
Второй раз сотрудничаю, и второй раз идеальное воплощение, того что хотелось бы видеть. Правки вносятся быстро, указания выполняются четко. Дизайн привлекает внимание и запоминается. Приятно сотрудничать
$5
10 баллов
5 лет назад
Было приятно работать вместе. Во время выполнения была обратная связь, четко поставленная задача и пожелания в создании дизайна.
Ответный отзыв
Очень понравилась работа. Все быстро, четко, а главное почему я выбрала именно Дарью, она не побоялась предложить мне другой вариант исполнения моего заказа. Который мне понравился больше, чем тот, что я планировала изначально. Прекрасный исполнитель, склонный к экспериментам. Однозначно буду еще работать с ней.
$5
10 баллов
6 лет назад
Надежный заказчик, было приятно работать.
Ответный отзыв
Внимательный исполнитель, четко воплощает идею заказчика, помогает если необходимо подкорректировать. Правки вносит оперативно, работа качественная и в срок, рекомендую.