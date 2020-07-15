перерисовать дизайн микро сд карты в формате адобе иллюстратор. Скетч прилагается. Три варианта дизайна - 16Гб 32Гб и 64ГБ. РГБ цвета и фонт скажу. логотипы Micro SD HC /XC и прочие доступны в интернете. Оплата ...
Внести коррективы в макет визитки
Изменить номер телефона, вместо подарка сделать несколько полосочек чтобы можно было записи на визитке делать.
Исходник предоставлю.
Заявки фрилансеров
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