Внести коррективы в макет визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт45 заявок620 просмотров

Изменить номер телефона, вместо подарка сделать несколько полосочек чтобы можно было записи на визитке делать. 

Исходник предоставлю. 

5 лет назад
maramina
Марина 
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Заявки фрилансеров

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