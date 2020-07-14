Необходимо разработать дизайн визитки для бригады, занимающейся ремонтом гаражных помещений. Есть рекламный баннер, на который можно ориентироваться Размерность 85x55мм.
Дизайн полиграфии и сувенирной продукции
Нужно сделать дизайн сувениров и полиграфии для подарков клиентам на НГ2021.
Выбрана тема космоса, т.к. наступающий год - год 60-летнего юбилея полета человека в космос.
Мы - Банк, поэтому все должное быть классическое, но стильное. Мы рассматриваем в дизайне как рисованные элементы, так и фотографии.
Нужен дизайн для:
- Настенный календарь
- Настольный календарь
- Блоки бумажек для записей
- Блокноты для записей
- Пакеты
P/S/ Если у вас есть ИП, это будет идеально, потому что у нас только безналичный расчет со всеми необходимыми документами.
Заявки фрилансеров
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