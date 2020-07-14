Дизайн полиграфии и сувенирной продукции

Нужно сделать дизайн сувениров и полиграфии для подарков клиентам на НГ2021.

Выбрана тема космоса, т.к. наступающий год - год 60-летнего юбилея полета человека в космос.

Мы - Банк, поэтому все должное быть классическое, но стильное. Мы рассматриваем в дизайне как рисованные элементы, так и фотографии.

Нужен дизайн для:

Настенный календарь

Настольный календарь

Блоки бумажек для записей

Блокноты для записей

Пакеты

Рассматриваю кандидатов, которые пришлют мне свои работы по дизайну КАЛЕНДАРЕЙ и СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ.

P/S/ Если у вас есть ИП, это будет идеально, потому что у нас только безналичный расчет со всеми необходимыми документами.