Дизайн полиграфии и сувенирной продукции

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Закрыт13 заявок617 просмотров

Нужно сделать дизайн сувениров и полиграфии для подарков клиентам на НГ2021.

Выбрана тема космоса, т.к. наступающий год - год 60-летнего юбилея полета человека в космос.

Мы - Банк, поэтому все должное быть классическое, но стильное. Мы рассматриваем в дизайне как рисованные элементы, так и фотографии. 

Нужен дизайн для:

  • Настенный календарь
  • Настольный календарь
  • Блоки бумажек для записей
  • Блокноты для записей
  • Пакеты
Рассматриваю кандидатов, которые пришлют мне свои работы по дизайну КАЛЕНДАРЕЙ и СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ. 

P/S/ Если у вас есть ИП, это будет идеально, потому что у нас только безналичный расчет со всеми необходимыми документами. 

5 лет назад
Umanyash
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