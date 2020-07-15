Дизайн микро сд карты

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен6 заявок405 просмотров

перерисовать дизайн микро сд карты в формате адобе иллюстратор. Скетч прилагается. Три варианта дизайна - 16Гб 32Гб и 64ГБ. РГБ цвета и фонт скажу. логотипы Micro SD HC /XC  и прочие доступны в интернете. Оплата Paypal.

5 лет назад
VasilijV
44 года
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

kateketrin080
Екатерина 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$5
2 дня
Быстро, качественно. Рекомендую
Четко поставленная задача, приятный процесс выполнения.

Заявки фрилансеров

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kateketrin080
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