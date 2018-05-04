Макет рекламного щита

Верстка полиграфииЗакрыт23 заявки227 просмотров
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Необходим макет для рекламного щита

черновик  тот, что прикреплен к заданию. Возможны не существенные корректировки по ходу. Но принципиально черновик меняться не будет. 

Необходимо разместить надпись Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста ( и она должна занимать не меньше 5% от площади макета)

Логотип есть в векторе

6 лет назад
maramina
Марина 
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
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