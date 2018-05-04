Макет рекламного щита

Необходим макет для рекламного щита

черновик тот, что прикреплен к заданию. Возможны не существенные корректировки по ходу. Но принципиально черновик меняться не будет.

Необходимо разместить надпись Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста ( и она должна занимать не меньше 5% от площади макета)

Логотип есть в векторе