Макет рекламного щита

Необходимо сделать зпдний фон для меню ресторана. Фон надо сделать по разлелам. Например салыты, горячее ,гарниры, супы и т.д. Формат А4 , фон для каждого раздела должен быть разным.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим макет для рекламного щита
черновик тот, что прикреплен к заданию. Возможны не существенные корректировки по ходу. Но принципиально черновик меняться не будет.
Необходимо разместить надпись Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста ( и она должна занимать не меньше 5% от площади макета)
Логотип есть в векторе
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