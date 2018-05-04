Изготовить Roll Up

$15
Верстка полиграфииЗакрыт7 заявок174 просмотра
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Добрый день!

Ищу дизайнера полиграфии, свободного прямо сейчас. Проект нужно сделать сегодня.

Примерные размеры 85х200 см (точные размеры определим чуть позже, но это точно узкий вертикальный роллап)

Сразу предупреждаю: правок будет несколько. Ищу того дизайнера, который работает до утверждения.

что мы делали ранее: http://prntscr.com/jdjdjs

Верх примерно такой https://prnt.sc/jdall6

Исходники (cdr) по этому же проекту, а также примеры:

https://cloud.mail.ru/public/AfCh/wGnRBgJxZ

6 лет назад
3d29ru
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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