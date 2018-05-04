Изготовить Roll Up

Добрый день!

Ищу дизайнера полиграфии, свободного прямо сейчас. Проект нужно сделать сегодня.

Примерные размеры 85х200 см (точные размеры определим чуть позже, но это точно узкий вертикальный роллап)

Сразу предупреждаю: правок будет несколько. Ищу того дизайнера, который работает до утверждения.

что мы делали ранее: http://prntscr.com/jdjdjs

Верх примерно такой https://prnt.sc/jdall6

Исходники (cdr) по этому же проекту, а также примеры:

https://cloud.mail.ru/public/AfCh/wGnRBgJxZ