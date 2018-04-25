Создание дизайна HR-презентации

Необходимо разработать дизайн HR-презентации.

Презентация должна быть в одном стиле с лендингом. Макет для ознакомления приложен.

Ссылка на презентацию Power Point со всей необходимой информацией и структурой страниц документа и макет лендинга: https://drive.google.com/open?id=1753TaxCfnVhTKspTLG4Fop4zCQUOehod

Итогом работы должен стать документ в формате pdf.

В ответах предлагайте цену и срок, а также прикладывайте примеры своих работ.