Разработать буклет. 6 полос для сети детских садов. Размер одной полосы или буклета в сложенном виде: 170 * 230 мм. Одна сторона из трех полос оранжевая Pantone orange 021m на ней подписи и логотип белым. Внутри полноцветка. Пример оранжевого буклета прилагаю. А также прилагаю стилистику буклетов которые нравятся. В буклете должен быть хорошо размечен текст. Инфографика приветствуется.

От вас стоимость и сроки. Тексты и лого в кривых есть.