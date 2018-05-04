Визитка магазина велоаксессуаров

Разработать буклет. 6 полос для сети детских садов. Размер одной полосы или буклета в сложенном виде: 170 * 230 мм. Одна сторона из трех полос оранжевая Pantone orange 021m на ней подписи и логотип белым. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
Я хотел бы заказать простую визитку магазина велоаксессуаров:
1. Сайт магазина https://veloaccs.com.ua/
2. Логотип можно взять с сайта https://veloaccs.com.ua/image/catalog/velo12.png
3. Нужно указать телефон, e-mail, сайт и группу на фейсбук.
4. Визитка двусторонняя, ориентация альбомная, на обратной стороне перечислить товары, заявленные на сайте.
Хотелось бы найти исполнителя из Украины для оплаты через Приват 24 на карту.
Бюджет ограничен, так как это скорее хобби, чем большой бизнес.
С Уважением,
Андрей
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