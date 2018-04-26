Верстка книг для выпускников школ

Компания работает в области сокращения и оптимизации затрат на содержание автопарка Логотип,логобук,фирменный стиль и его элементу вышлю итоговому исполнителю Количество страниц: 40 и более Использовать инфографику обязательно! Сейчас нужно сделать только два разворота для утверждения заказчиком ТРЕБОВАНИЯ Страницы должны быть красиво ...