Верстка каталога

Верстка полиграфииЗавершен16 заявок321 просмотр
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Доброго времени суток!

Верстка детского каталога.

Детский каталог (книга), только верстка без дизайна. 

В каталоге будут детские работы, всего 500 работ по 2 на странице, и 

подписи работ на 2-х языках, примерно будет 230 страниц. 

Верстка и цветокоррекция работ (для печати).

Есть дизайн страниц и материал для верстки.

Подготовка файла к печати.

Постоянно быть на связи.

Опыт обязательно.

Сумма и сроки.

6 лет назад
40umov
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
daiyk
42 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
8 часов назад
6 лет назад
$115
4 дня
Отлично, рекомендую! Александр отличный специалист, пунктуальный и ответственный. В работу включился сразу, все сделал на хорошем уровне. Все комментарии отрабатывались быстро, позитивно и вежливо, всегда на связи. Как всегда нужно срочно, Александр вошел в положение работал ночью и на выходных, что очень поддержало. Положительные эмоции от сотрудничества.
Максим, прекрасный заказчик! Положительный человек, что немаловажно! Подача материала - быстро, отлично. Связь - быстро, отлично. Оплата - быстро, отлично. Рекомендую!
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