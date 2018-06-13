Верстка каталога

Доброго времени суток!

Верстка детского каталога.

Детский каталог (книга), только верстка без дизайна.

В каталоге будут детские работы, всего 500 работ по 2 на странице, и

подписи работ на 2-х языках, примерно будет 230 страниц.

Верстка и цветокоррекция работ (для печати).

Есть дизайн страниц и материал для верстки.

Подготовка файла к печати.

Постоянно быть на связи.

Опыт обязательно.

Сумма и сроки.