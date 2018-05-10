Сделать задний фон для меню ресторана.

Доброго времени суток! Верстка детского каталога. Детский каталог (книга), только верстка без дизайна. В каталоге будут детские работы, всего 500 работ по 2 на странице, и подписи работ на 2-х языках, примерно будет 230 страниц. Верстка и цветокоррекция работ (для ...