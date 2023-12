Задача скрипта: 1. Проверка серийного номера с обратным ответомпользователю на странице сайта. Пример: Запрос от пользователя: SN-1001-JC4004 Ответ с сайта: 1. Имя прибора Valid \ Not Valid 2. Имя прибора 2 Valid \ Not Valid 3. Статус прибора Ok \ not ok \ ...