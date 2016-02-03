ThunderGOOD

Дмитрий ThunderGOOD

 
43 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Дизайн. Верстка. Ретушь. В 2 раза дешевле

Опыт работы в сфере дизайна: более 15 лет.

Только сейчас выхожу на рынок фриланса, поэтому пока работаю на рейтинг.

На все работы предлагаю скидку 50%, относительно предложений матерых фрилансеров.

Отзывы заказчиков
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8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Обработка фото интерьеров в фотошоп
Советую как отличного исполнителя, все четко расписано и объяснено - какие работы проводились и за что оплачено. Качество также на высоте, рекомендую!!!
Очень интересная и творческая задача по обработке фотографий. Приятно работать с заказчиком: с одной стороны четкая постановка задачи, с другой определенная свобода для творчества и самовыражения - идеальный вариант для фрилансера. Рекомендую
Ответный отзыв
Rosin
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
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Работа выполнена в полном объеме + была дана исчерпывающая консультация. Спасибо, еще обязательно обратимся.
Очень рад сотрудничеству. Всё четко: постановка задачи, обсуждение результатов, оплата. Готов к дальнейшей совместной работе
Ответный отзыв
Обработка фотографий
1 отзыв
$3/час
от $3от 1 часа
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 часа
нет рейтинга