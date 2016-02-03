Дизайн. Верстка. Ретушь. В 2 раза дешевле
Опыт работы в сфере дизайна: более 15 лет.
Только сейчас выхожу на рынок фриланса, поэтому пока работаю на рейтинг.
На все работы предлагаю скидку 50%, относительно предложений матерых фрилансеров.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн сувенирной продукции АО "Росагролизинг"148 просмотров
- Каталог Чемпионата по пахоте201 просмотр
- Листовки АО "Росагролизинг"231 просмотр
- Билборд чемпионата России по пахоте164 просмотра
- Логотипы АО "Росагролизинг"710 просмотров
- Обработка арт-фотографии203 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
Советую как отличного исполнителя, все четко расписано и объяснено - какие работы проводились и за что оплачено. Качество также на высоте, рекомендую!!!
Ответный отзыв
Очень интересная и творческая задача по обработке фотографий. Приятно работать с заказчиком: с одной стороны четкая постановка задачи, с другой определенная свобода для творчества и самовыражения - идеальный вариант для фрилансера. Рекомендую
$1
10 баллов
8 лет назад
Работа выполнена в полном объеме + была дана исчерпывающая консультация. Спасибо, еще обязательно обратимся.
Ответный отзыв
Очень рад сотрудничеству. Всё четко: постановка задачи, обсуждение результатов, оплата. Готов к дальнейшей совместной работе
Обработка фотографий
1 отзыв
$3/час
от $3от 1 часа
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 часа
нет рейтинга