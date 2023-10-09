Вітаю🖖
Мене звати Павло, я вже більше 3️⃣років займаюся створенням різноманітного відео контенту для закордонних клієнтів.
Я Top Rated ⭐ фрілансер на біржі Upwork я створював подкасти, інтерв'ю, travel-відео, контент для ютуб каналів, банери, мініатюри, рекламні відео продуктів, кінематографічні відео, TokTok, Instagram Reels, Youtube Shorts відео та багато іншого контенту який був максимально наближеним до потреб замовників.😉
Для роботи я використовую
- Adobe Premiere Pro
- After Effects
- Adobe Audition
-Adobe Photoshop
Я добре знайомий із монтажем по крупності кадрів, монтажем по напрямку руху, правилом третин, графіками динаміки відео, редагуванням кольору, та іншими монтажними прийомами, знаю про політику авторських прав YouTube а також все що необхідно для створення вашого ідеального відео, кожен проєкт унікальний і потребує особливого творчого підходу, 🤩
Мої послуги
• Створення YouTube intro, outro
• Sounddesign
• Покращення голосу
• Покращення якості матеріалу за допомогою нейромереж
• Додавання субтитрів
• Створення інфографіки
• Анімація
• Кольорокорекція
• Онлайн навчання
• travel - відео
• Дитячий контент та анімація
• Reels, YTShorts, TikTok відео
Портфолио
- Youtube Відео1 просмотр
- TikTok Upscale Ultra HD 4-8k відеонет просмотров
- Instagram Reels2 просмотра
- Кінематографічний саунддизайннет просмотров