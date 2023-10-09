Вітаю🖖

Мене звати Павло, я вже більше 3️⃣років займаюся створенням різноманітного відео контенту для закордонних клієнтів.

Я Top Rated ⭐ фрілансер на біржі Upwork я створював подкасти, інтерв'ю, travel-відео, контент для ютуб каналів, банери, мініатюри, рекламні відео продуктів, кінематографічні відео, TokTok, Instagram Reels, Youtube Shorts відео та багато іншого контенту який був максимально наближеним до потреб замовників.😉

Для роботи я використовую

- Adobe Premiere Pro

- After Effects

- Adobe Audition

-Adobe Photoshop

Я добре знайомий із монтажем по крупності кадрів, монтажем по напрямку руху, правилом третин, графіками динаміки відео, редагуванням кольору, та іншими монтажними прийомами, знаю про політику авторських прав YouTube а також все що необхідно для створення вашого ідеального відео, кожен проєкт унікальний і потребує особливого творчого підходу, 🤩

Мої послуги

• Створення YouTube intro, outro

• Sounddesign

• Покращення голосу

• Покращення якості матеріалу за допомогою нейромереж

• Додавання субтитрів

• Створення інфографіки

• Анімація

• Кольорокорекція

• Онлайн навчання

• travel - відео

• Дитячий контент та анімація

• Reels, YTShorts, TikTok відео