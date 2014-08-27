TkachenkoE

Евгения TkachenkoE

 
40 летУкраина/Днепр
9 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Наполнение сайтов любой сложности. Быстро и качественно

Доброго Вам время суток, уважаемые посетители моего профиля!

Берусь за наполнение сайтов любой сложности. Работаю практически с любыми CMS. Быстро разбираюсь в самописных админках.

Портфолио
Отзывы заказчиков
BelkaAnastasiya
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Наполнение сайта на Joomla товарами
Довольна сотрудничеством, сайт наполнен в срок, качественно. Евгения показала себя как очень ответственный подрядчик. Все нюансы работы и спорные моменты касаемо отнесения товара к определенной категории она уточняла. Работала на результат, внимательна и скрупулезна. Обладает всеми качествами хорошего контент-менеджера. Продолжаю с ней сотрудничество по следующим проектам.
Отличный заказчик. Сотрудничеством осталась довольна. Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
yurapravda
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Размещение объявлений
Ответственный и добросовестный исполнитель, делает все в лучшем виде, сотрудничеством остался доволен.
Отличный заказчик, постоянно на связи, предоставляет конкретные задачи и требования. Обеспечивает своевременную оплату. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
ovd
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Добавление мобильных телефонов в каталог
Очень доволен Евгенией в качестве исполнителя. Великолепное качество работы, соблюдение сроков и отсутствие проблем с коммуникацией. Крайне рекомендую Евгению к сотрудничеству.
Очень довольна сотрудничеством с Александром. По всем вопросам с заказчиком можно было оперативно связаться, задачи ставились максимально просто для понимания. Очень приятно, когда заказчик знает, что именно он хочет получить в итоге. С оплатой у Александра также проблем не возникло. Одним словом, исключительно положительный заказчик
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
3 отзыва
от $1
от 1 дня
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