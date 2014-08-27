Очень довольна сотрудничеством с Александром. По всем вопросам с заказчиком можно было оперативно связаться, задачи ставились максимально просто для понимания. Очень приятно, когда заказчик знает, что именно он хочет получить в итоге. С оплатой у Александра также проблем не возникло. Одним словом, исключительно положительный заказчик