Наполнение сайтов любой сложности. Быстро и качественно
Доброго Вам время суток, уважаемые посетители моего профиля!
Берусь за наполнение сайтов любой сложности. Работаю практически с любыми CMS. Быстро разбираюсь в самописных админках.
Портфолио
- Интернет-магазин детской одежды yaotya.com242 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
9 лет назад
Довольна сотрудничеством, сайт наполнен в срок, качественно. Евгения показала себя как очень ответственный подрядчик. Все нюансы работы и спорные моменты касаемо отнесения товара к определенной категории она уточняла. Работала на результат, внимательна и скрупулезна. Обладает всеми качествами хорошего контент-менеджера. Продолжаю с ней сотрудничество по следующим проектам.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Сотрудничеством осталась довольна. Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
$20
10 баллов
9 лет назад
Ответственный и добросовестный исполнитель, делает все в лучшем виде, сотрудничеством остался доволен.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, постоянно на связи, предоставляет конкретные задачи и требования. Обеспечивает своевременную оплату. Всем рекомендую.
$10
10 баллов
9 лет назад
Очень доволен Евгенией в качестве исполнителя. Великолепное качество работы, соблюдение сроков и отсутствие проблем с коммуникацией. Крайне рекомендую Евгению к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Очень довольна сотрудничеством с Александром. По всем вопросам с заказчиком можно было оперативно связаться, задачи ставились максимально просто для понимания. Очень приятно, когда заказчик знает, что именно он хочет получить в итоге. С оплатой у Александра также проблем не возникло. Одним словом, исключительно положительный заказчик
Наполнение сайтов
3 отзыва
от $1
от 1 дня
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