Tkachukr

Руслан Tkachukr

 
35 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка главной и внутренних страниц

    Здравствуйте! Требуется качественно сверстать главную страницу и 4 внутренних. Страницы однотипные не сложные. Аттач - http://www.sendspace.com/file/u4hqok. Требуется блочная, валидная верстка. Точное соответствие макетам в PSD, включая шрифты(шрифты вышлю). Сверстать требуется сегодня, до 00.00 по Киеву. Оплата завтра ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Качественная верстка + прикрутить к движку

    Доброе время суток. Необходима верстка и небольшая доработка.( верстка и имплементация ее в SE 4) Верстка нужна качественная, валидная, кроссбраузерная. Нужна качественная и ответственная работа. Подробности кандидатам в личку.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Срочно сделать верстку

    Требуется HTML верстальщик со знанием JavaScript(jQuery). Необходимо сверстать страницу и несколько popup-окон. Затем дописать несколько js-скриптов. Верстка требуется резиновая, кроссбраузерная в соответствии с w3c. Указывайте примеры выполенных работ и стоимость верстки простейшей страницы. Кандидатам макет на оценку в ...

    JavascriptHTMLjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Altaiir
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$45
0 баллов
11 лет назад
Срочно сделать верстку
Заказчик получил код и исчез. Работу не оплатил. На сообщения не отвечает.