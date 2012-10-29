Требуется HTML верстальщик со знанием JavaScript(jQuery). Необходимо сверстать страницу и несколько popup-окон. Затем дописать несколько js-скриптов. Верстка требуется резиновая, кроссбраузерная в соответствии с w3c. Указывайте примеры выполенных работ и стоимость верстки простейшей страницы. Кандидатам макет на оценку в ...