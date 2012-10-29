Здравствуйте! Требуется качественно сверстать главную страницу и 4 внутренних. Страницы однотипные не сложные. Аттач - http://www.sendspace.com/file/u4hqok. Требуется блочная, валидная верстка. Точное соответствие макетам в PSD, включая шрифты(шрифты вышлю). Сверстать требуется сегодня, до 00.00 по Киеву. Оплата завтра ...
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Доброе время суток. Необходима верстка и небольшая доработка.( верстка и имплементация ее в SE 4) Верстка нужна качественная, валидная, кроссбраузерная. Нужна качественная и ответственная работа. Подробности кандидатам в личку.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется HTML верстальщик со знанием JavaScript(jQuery). Необходимо сверстать страницу и несколько popup-окон. Затем дописать несколько js-скриптов. Верстка требуется резиновая, кроссбраузерная в соответствии с w3c. Указывайте примеры выполенных работ и стоимость верстки простейшей страницы. Кандидатам макет на оценку в ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$45
0 баллов
11 лет назад
Заказчик получил код и исчез. Работу не оплатил. На сообщения не отвечает.