⭐️ Carpe Diem ⭐️ Качественная работа - хорошее настроение ⭐️ Молодой дизайнер ⭐️
~⭐️Dоброго времени суток⭐️~Расскажу немного о себе...
Работаю в сфере 2D дизайна уже более пяти лет, с огромным удовольствием, с большой ответственностью и чувствую, что это далеко не предел. Планирую как минимум столько же проработать еще)))
Мои умения:
- Знание Adobe Illustrator/Photoshop на высоком уровне.
- Креативное мышление.
- Интересные задумки.
- Стремление к максимально качественной работе.
- Продумывание всех деталей и нюансов.
- Общительность и дружелюбие).
- Ретушь фотографий.
- Создание коллажей.
- Редактирование и обработка фотографий.
- Создание визиток, флаеров, вывесок, журнальных и книжных обложек (содержание) и тп.
- Создание фирменного стиля.
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
2 года назад
Хороший исполнитель, подошел к задаче творчески. Всегда на связи
Ответный отзыв
Хороший заказчик, работы много, оплачивает все сразу!
$5
10 баллов
3 года назад
Работу сделал качественно, и в срок. Коммуникабельный и приятный в общении. Дело свое знает, всем советую! И сам обращусь ещё не раз
Ответный отзыв
Заказчик которого нужно поискать. Изложил требования четко, отвечает чуть ли не мгновенно, а самое главное, дружеская атмосфера без дискомфорта. Оплата пришла мгновенно после работы, без каких либо заморочек!!!