⭐️ Carpe Diem ⭐️ Качественная работа - хорошее настроение ⭐️ Молодой дизайнер ⭐️

~⭐️Dоброго времени суток⭐️~

Расскажу немного о себе...

Работаю в сфере 2D дизайна уже более пяти лет, с огромным удовольствием, с большой ответственностью и чувствую, что это далеко не предел. Планирую как минимум столько же проработать еще)))

Мои умения:

Знание Adobe Illustrator / Photoshop на высоком уровне .

Photoshop на высоком уровне Креативное мышление .

Интересные задумки .

Стремление к максимально качественной работе .

Продумывание всех деталей и нюансов .

Общительность и дружелюбие).