TobyDan

Игорь TobyDan

 
22 годаУкраина/Одесса
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
&#11088;&#65039; Carpe Diem &#11088;&#65039; Качественная работа - хорошее настроение &#11088;&#65039; Молодой дизайнер &#11088;&#65039;

~⭐️Dоброго времени суток⭐️~

Расскажу немного о себе...

Работаю в сфере 2D дизайна уже более пяти лет, с огромным удовольствием, с большой ответственностью и чувствую, что это далеко не предел. Планирую как минимум столько же проработать еще))) 

Мои умения:

  • Знание Adobe Illustrator/Photoshop на высоком уровне.
  • Креативное мышление.
  • Интересные задумки.
  • Стремление к максимально качественной работе.
  • Продумывание всех деталей и нюансов.
  • Общительность и дружелюбие).
Из дополнительного:

  • Ретушь фотографий.
  • Создание коллажей.
  • Редактирование и обработка фотографий.
  • Создание визитокфлаероввывесокжурнальных и книжных обложек (содержаниеи тп.
  • Создание фирменного стиля.
Спасибо за внимание и прекраснейшего вам дня, хорошего настроения!...

P.s. Carpe Diem - Лови мгновение
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$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
itforyou
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
2 года назад
Нарисовать доп иконку для приложения IOS
Хороший исполнитель, подошел к задаче творчески. Всегда на связи
Хороший заказчик, работы много, оплачивает все сразу!
Ответный отзыв
guest_16034457018645
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
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Работу сделал качественно, и в срок. Коммуникабельный и приятный в общении. Дело свое знает, всем советую! И сам обращусь ещё не раз
Заказчик которого нужно поискать. Изложил требования четко, отвечает чуть ли не мгновенно, а самое главное, дружеская атмосфера без дискомфорта. Оплата пришла мгновенно после работы, без каких либо заморочек!!!
Ответный отзыв