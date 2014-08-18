Todes-portal

Сотрудничал с данным исполнителем по созданию макета для сайта, мало того, что исполнитель взял проект и получил деньги.. Получив макет я получил совсем НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ продукт. Практически все слои склеены, внутренние страницы не делал, да и сам шаблон меньше чем на 3. отдав сверстать макет человеку который мне неоднократно верстал макеты написал мне следующее: "Я просидел час над вашим макетом. Некоторые элементы склеены с другими, такие как форма входа и фото в новостях. также верхняя цифра семь склеена с шаром и если её вставлять то у вас всегда будет надпись 7 февраля. и в целом макет ужасный я просто вынужден отказаться от такой работы." Попросив вернуть мне деньги, человек удалился с скайпа. НЕ РЕКОМЕНДУЮ не в кое случае данного исполнителя!!!