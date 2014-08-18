Todes-portal

Александр Русич Todes-portal

 
36 летУкраина/Мариуполь
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
63%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сверстать макет для WorldPress

    Доброго времени суток Требуется сверстать, установить и настроить макет на ВордПресс для сайта http://online-news24.ru Макет вылаживаю С вас сроки и цены Оплата вебмани

    WordPress
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать новый дизайн сайта

    Доброго времени суток. В всязи с тем, что прошлый дизайнер не справился со своей задачей, требуется вновь нарисовать новый макет сайта. Сайт для которого требуется новый макет http://online-news24.ru Сроки сжаты, но выберу исполнителя по цене и срокам. Оплата вебмани

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Статья "О сайте"

    Доброго времени суток. Для сайта http://online-news24.ru нужно написать текст в раздел "О сайте" Длина статьи не должна превышать 2 000 знаков Оплата вебмани С вас цена и сроки

    Статьи для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Составление сем. ядра и работа с роботс.тхт

    Доброго времени суток. Для сайта http://online-news24.ru нужно создать правильное сем. ядро и правильно оформить робот.тхт Составить продающие title, description и keywords для глав. страницы С вас цены и сроки Оплата вебмани Предпочтение отдам низкой цене

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка макета

    Доброго времени суток. Для сайта http://online-news24.ru делается ноывй макет сайта Нужно будет его сверстать и установить на сайт С вас сроки и цена Предпочтение отдам низким ценам оплата вебмани

    Верстка макета
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Макет сайта

    Доброго времени суток уважаемые фрилансеры. Для сайта http://online-news24.ru требуется создать новый дизайн, лого и шапку. Размещение новостей на глав. странице должны быть схожи как и сейчас. А так полностью ваша фантазия С вас создание макета, верстка и установка на ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Настройка RSS

    Доброго времени суток. Нужно настроить RSS ленту новостного портала http://online-news24.ru для подачи сайта в агрегаторы Яндекс новости и гугл новости Цены и сроки пишите тут

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настроить плагин

    Доброго времени суток. Нужно настроить 1 плагин WP UniParser 3.0 Кто готов выполнить сейчас настройку - пишите. Выберу по наименьшей цене. С меня отзыв. Оплата WMR

    Тестирование сайтов1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Тексты для женского портала

    $2500

    Доброго времени суток. Для сетевого женского портала требуется огромное количество статей на различные тематики. Темы для написания: 1) Кожа и волосы 2) Стрижки и прически 3) Диета и фигура 4) Ноготки 5) Макияж 6) Лицо 7) Детская психология 8) Здоровье ребенка 9) Уход за ребенком 10) Мама ...

    Написание статей
    Копирайтинг48 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание сайта на WP

    Доброго времени суток. Задание следующее: 1)Установить WP на сайт 2)Одеть шаблон 3)Установить и настроить основные виджеты и плагины Выберу исполнителя по времени и сумме. Всем удачи.

    Сайты «под ключ»2 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
PixelMaks
Максим 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
36 отзывов(-4)
$35
10 баллов
9 лет назад
Создать новый дизайн сайта
Отличный заказчик. Чёткая постановка задачи, комуникабельный, оплата в срок. Хотелось бы ещё посатрудничать. Рекомендую.
Данный исполнитель мало того, что взялся за копеечку сделать макет сайта, так и выполнил очень быстро и очень качественно. Огромное спасибо Максиму за работу. Всем рекомендую как добросовестного и честного исполнителя.
Ответный отзыв
lipetsk
Артем 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Составление SEOтекста для глав. страницы
Создавал тексты для Александра. Остались только положительные впечатления. Проверка текста состоялась моментально, оплата также не заставила себя долго ждать. Рекомендую!
Как всегда быстро и качественно! Спасибо
Ответный отзыв
ford-focus2004
Игорь 
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Макет сайта
Приятно было работать, очень хороший заказчик!
Сотрудничал с данным исполнителем по созданию макета для сайта, мало того, что исполнитель взял проект и получил деньги.. Получив макет я получил совсем НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ продукт. Практически все слои склеены, внутренние страницы не делал, да и сам шаблон меньше чем на 3. отдав сверстать макет человеку который мне неоднократно верстал макеты написал мне следующее: "Я просидел час над вашим макетом. Некоторые элементы склеены с другими, такие как форма входа и фото в новостях. также верхняя цифра семь склеена с шаром и если её вставлять то у вас всегда будет надпись 7 февраля. и в целом макет ужасный я просто вынужден отказаться от такой работы." Попросив вернуть мне деньги, человек удалился с скайпа. НЕ РЕКОМЕНДУЮ не в кое случае данного исполнителя!!!
Ответный отзыв
lipetsk
Артем 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Статья "О сайте"
Спасибо за предоставленную работу. Остался доволен.
Артем все сделал быстрее срока, но самое главное качественно. Рекомендую
Ответный отзыв
topref
Олег 
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Создание сайта на WP
Очень адекватный заказчик! Оплату произвел даже раньше срока. Всем рекомендую!
Олег очень хороший исполнитель, сделал все даже раньше срока, постоянно в сети и очень вежлив в общении. Рекомендую как очень исполнительного работника. Спасибо за работу.
Ответный отзыв