$25
Дизайн готов, необходимо сверстать лэндинг, для корректного отображения в браузерах и на мобильных устройствах. ТЗ откликнувшимся кандидатам.
HTML-верстка28 заявок
Закрыт
10 лет назад
Дизайн готов, необходимо сверстать лэндинг, для корректного отображения в браузерах и на мобильных устройствах. ТЗ откликнувшимся кандидатам.
Необходим дизайн лэндинга. В простом ключе, на 5-7 экранов. Макап, ТЗ, и примеры – предоставлю окликнувшимся кандидатам. Срок выполнения с момента утверждения кандидата 3 дня. За качественное выполнение работы доплачиваю по окончании еще 5$.