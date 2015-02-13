Необходим дизайн лэндинга. В простом ключе, на 5-7 экранов. Макап, ТЗ, и примеры – предоставлю окликнувшимся кандидатам. Срок выполнения с момента утверждения кандидата 3 дня. За качественное выполнение работы доплачиваю по окончании еще 5$.