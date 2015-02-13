Tokarev

Станислав Tokarev

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Верстка лэндинга.

    $25

    Дизайн готов, необходимо сверстать лэндинг, для корректного отображения в браузерах и на мобильных устройствах. ТЗ откликнувшимся кандидатам.

    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн лэндинга

    $30

    Необходим дизайн лэндинга. В простом ключе, на 5-7 экранов. Макап, ТЗ, и примеры – предоставлю окликнувшимся кандидатам. Срок выполнения с момента утверждения кандидата 3 дня. За качественное выполнение работы доплачиваю по окончании еще 5$.

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад