Алексей

ICQ: 209499617

Год рождения: 1985

Место жительства: Россия, Великий Новгород, часовой пояс GMT +3

Языки: английский (8 лет изучения), русский

Образование: Высшее, инженер-программист

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: Технология Flash

Мне нравится выполнять проекты, предусматривающие использование технологии Flash, так как данная технология позволяет мне наиболее полно реализовывать идеи и проекты.

В связи с тем, что я крайне заинтересован в повышении своего уровня знаний и навыков владения данной технологией, я ежедневно занимаюсь самообразованием по данной специализации.

На сегодняшний день я уже имею определенный уровень знаний в данной области, подтвержденный сертификатом: www.certifications.ru/pub..

Четко определив свою основную специализацию, прочие технологии я рассматриваю лишь как вспомогательные. Однако благодаря специальности, полученной в университете, определенный навык в программировании на языках PHP и C++ с использованием баз данных SQL является хорошим подспорьем в моей работе.

УСЛУГИ:

На данном этапе я способен предложить реализацию простых проектов с использованием технологии Flash:

– баннеры

– презентации

– анимация статичной графики

– разработка простых сайтов-визиток

– настройка шаблонов MonsterTemplates

– и просто консультации касательно работы c Flash

по сниженным расценкам.

Я нацелен на установление здоровых отношений между заказчиком и исполнителем, поэтому с радостью буду осуществлять поддержку своих решений даже после сдачи работы.