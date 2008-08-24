Алексей
ICQ: 209499617
Год рождения: 1985
Место жительства: Россия, Великий Новгород, часовой пояс GMT +3
Языки: английский (8 лет изучения), русский
Образование: Высшее, инженер-программист
ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: Технология Flash
Мне нравится выполнять проекты, предусматривающие использование технологии Flash, так как данная технология позволяет мне наиболее полно реализовывать идеи и проекты.
В связи с тем, что я крайне заинтересован в повышении своего уровня знаний и навыков владения данной технологией, я ежедневно занимаюсь самообразованием по данной специализации.
На сегодняшний день я уже имею определенный уровень знаний в данной области, подтвержденный сертификатом: www.certifications.ru/pub..
Четко определив свою основную специализацию, прочие технологии я рассматриваю лишь как вспомогательные. Однако благодаря специальности, полученной в университете, определенный навык в программировании на языках PHP и C++ с использованием баз данных SQL является хорошим подспорьем в моей работе.
УСЛУГИ:
На данном этапе я способен предложить реализацию простых проектов с использованием технологии Flash:
– баннеры
– презентации
– анимация статичной графики
– разработка простых сайтов-визиток
– настройка шаблонов MonsterTemplates
– и просто консультации касательно работы c Flash
по сниженным расценкам.
Я нацелен на установление здоровых отношений между заказчиком и исполнителем, поэтому с радостью буду осуществлять поддержку своих решений даже после сдачи работы.
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