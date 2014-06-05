Tokenize

Иван Tokenize

 
32 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

ideal
Юрий 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$7
10 баллов
11 лет назад
Необходимо поправить капчу
PHP
Рекомендую
Приятен в общении, грамотен, оплата сразу по факту, работать было приятно.
Ответный отзыв