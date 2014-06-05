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Иван
Tokenize
Tokenize
32 года
14 лет на
фриланс
-бирже
Был
11 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Юрий
ideal
40 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
37 отзывов
(-1)
$7
10 баллов
11 лет назад
Необходимо поправить капчу
PHP
Рекомендую
Приятен в общении, грамотен, оплата сразу по факту, работать было приятно.
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Отзывы заказчиков
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