Я занимаюсь:
- выполняю обработку фотографий
- ретуширование
- фотомонтаж (фотоколлаж)
- обтравка фото
Работая со мной, Вы получаете:
- организованный подход к делу
- индивидуальный подход к каждому заказчику
- соблюдение оговоренных сроков
График работы:
Онлайн с 18:00 до 24:00 ежедневно (время Российское)
Контакты:
G-mail: [email protected]
Форма оплаты:
- Webmoney (Z,R)
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Иллюстрации и Рисунки
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от 1 дня
#1434
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2178