Tom0le

Александр Варлай Tom0le

 
36 летБеларусь/Гомель
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Я занимаюсь:

- выполняю обработку фотографий

- ретуширование

- фотомонтаж (фотоколлаж)

- обтравка фото

Работая со мной, Вы получаете:

- организованный подход к делу

- индивидуальный подход к каждому заказчику

- соблюдение оговоренных сроков

График работы:

Онлайн с 18:00 до 24:00 ежедневно (время Российское)

Контакты:

G-mail: [email protected]

Форма оплаты:

- Webmoney (Z,R)

Портфолио
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Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1434
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2178