Я занимаюсь:

- выполняю обработку фотографий

- ретуширование

- фотомонтаж (фотоколлаж)

- обтравка фото

Работая со мной, Вы получаете:

- организованный подход к делу

- индивидуальный подход к каждому заказчику

- соблюдение оговоренных сроков

График работы:

Онлайн с 18:00 до 24:00 ежедневно (время Российское)

Контакты:

G-mail: [email protected]

Форма оплаты:

- Webmoney (Z,R)