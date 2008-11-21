Toni-Web

Антон Крайчинский Toni-Web

 
NaN летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Вы решили, что пора создать сайт или обновить существующий? Тогда обратитесь в правильную веб-студию - в студию дизайна "Toni-WEB"! Наша основная специализация это создание web сайтов от простых сайтов визиток до сложнейших Интернет порталов и последующая раскрутка сайтов в Интернете.

Дизайн студия "Toni-WEB" ориентируется в своей работе на создание веб сайтов для корпоративных клиентов - средних и крупных компаний Москвы и М.О. Мы разрабатываем только качественные веб сайты с красивым эксклюзивным дизайном и удобной системой управления информацией на сайте (CMS).

Портфолио
Отзывы заказчиков
AlexwiLD
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$1500
0 баллов
15 лет назад
Нужен движок webcam чата
Наобещал и ничего не сделал! Скорее всего кидала, будьте окуратнее.
Закащик отказался что б я исполнял.
Ответный отзыв