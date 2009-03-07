ToperAnt

Семён Семёнов ToperAnt

 
NaN летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написать несложный скрипт.

    $25

    Задание простейшее для знающего человека. Требуется написать скрипт заполнения формы в автоматическом режиме. Сроки желательно 1 день, так как работа минимальна. Оплата по ВМ около 700-800 рублей. За подробностями в личку.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сверстать, натянуть простейший макет на любую CMS.

    $50

    Задача сверстать и натянуть простейший макет из 3 страниц на любую подходящую CMS. Страницы: Главная, галерея (никаких модулей), Контакты (ICQ, E-mail, Skype - Никаких форм обратной связи). Собственно от CMS требуется только лишь способность управлять ...

    Форма обратной связи
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка скрипта. Работа с БД.

    $100

    На одноразовый проект требуется программист. Задача в доработке скрипта. Добавить пару функций, поработать маленько с БД. На всю работу максимум 2 дня. Все доступы и сам скрипт предоставляется, вместе с ТЗ разумеется. Оплата по ...

    Доработка скрипта
    Веб-программирование31 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Починить сайт и протестировать его с отчетом.

    Требуется провести небольшой "ремонт" сайта (всего пара модулей поправить), а так же протестировать сайт на ошибки, предоставить отчет и исправить их, если найдутся. Сайт проверялся много раз, могут быть только маленькие ошибки и баги, так ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • CMS Amiro. Задание натянуть и настроить макет.

    Добрый вечер! Требуется натянуть готовый сверстаный макет на CMS Amiro. А так же подключить пару модулей, которые идут в комплекте с утановленой системой. Версия движка Минимаркет. Работы совсем немного, оплата 4000 рублей по ВМ. Жду ваших ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сверстать и запрограммировать И.-Магазин.

    Итак, требуется сверстать и натянуть готовый дизайн на CMS Amiro, а так же подключить базовые модули. Сроки на работу около 4 дней. Оплата около 5000 рублей после выполнения всего проекта. Пишите сразу с примерами работ ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстальщик-программер в команду.

    Доброй ночи, господа и дамы фрилансеры. Все продолжаю искать грамотных и главное надежных верстальщиков для нашей команды, так как с 2 обожглись. Один вообще пропал, другой старался нам угодить, но навыков ещё не хватило, увы. Проекты ...

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Флеш баннер.

    $20

    Требуется создать флеш банер из нескольких кадров. Оплата по вебмани. Бюджет строго представленый мною в проекте, не торгуемся, господа. Размер прямоугольник, 468х60. Сроки не более 1-2 дня максимум. Жду ваших предложений.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Требуется верстальщик.

    Добрый день! Разыскиваем хорошего верстальщика, в команду. На стартовом этапе, от Вас потребуется помощь в создании сайта нашей команды (сверстать и посадить на CMS), на добровольных началах. А далее выполнение разнообразных работ, связанных с версткой и ...

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сверстать и натянуть макет из *PSD.

    $100

    Добрый вечер. Требуется сверстать макет и натянуть его на движок Shop Script, версии Websyast. Сам макет простой, работы на 2 дня максимум. Оплата 2000 рублей по Webmoney. Жду ваших предложений.

    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разыскивается WEB-программист.

    Добрый день! Разыскиваем хорошего программиста, в новую веб-студию. На стартовом этапе, от Вас потребуется помощь в создании сайта нашей студии (дизайн + верстка почти готовы), на добровольных началах. А далее выполнение разнообразных работ, связанных с программированием ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
maxim_belkin
Максим 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$59
10 баллов
15 лет назад
Починить сайт и протестировать его с отчетом.
Очень доволен работой с этим заказчиком. Цели и задачи были поставлены чётко, а оплата вовремя.
Отлично поработали. Все выполнил быстро и качественно, советую ;)
Ответный отзыв
xaltius
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$120
10 баллов
15 лет назад
CMS Amiro. Задание натянуть и настроить макет.
Спасибо Семён за хороший заказ! Буду рад с вами дальше работать!
Владимир отлично справился с задачей. Ответственный подход к работе, всегда онлайн, грамотный специалист. Непременно будем обращаться ещё раз. Успехов тебе!
Ответный отзыв
Yvelir
Олег 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Флеш баннер.
Приятно работать с хорошим заказчиком. Рекомендую.
Отлично поработали. Грамотный специалист, качеством работы довольны. Будем обращатся ещё.
Ответный отзыв