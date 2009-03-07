Задание простейшее для знающего человека. Требуется написать скрипт заполнения формы в автоматическом режиме. Сроки желательно 1 день, так как работа минимальна. Оплата по ВМ около 700-800 рублей. За подробностями в личку.
- $25Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $50
Задача сверстать и натянуть простейший макет из 3 страниц на любую подходящую CMS. Страницы: Главная, галерея (никаких модулей), Контакты (ICQ, E-mail, Skype - Никаких форм обратной связи). Собственно от CMS требуется только лишь способность управлять ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $100
На одноразовый проект требуется программист. Задача в доработке скрипта. Добавить пару функций, поработать маленько с БД. На всю работу максимум 2 дня. Все доступы и сам скрипт предоставляется, вместе с ТЗ разумеется. Оплата по ...Веб-программирование31 заявкаЗакрыт15 лет назад
Требуется провести небольшой "ремонт" сайта (всего пара модулей поправить), а так же протестировать сайт на ошибки, предоставить отчет и исправить их, если найдутся. Сайт проверялся много раз, могут быть только маленькие ошибки и баги, так ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Добрый вечер! Требуется натянуть готовый сверстаный макет на CMS Amiro. А так же подключить пару модулей, которые идут в комплекте с утановленой системой. Версия движка Минимаркет. Работы совсем немного, оплата 4000 рублей по ВМ. Жду ваших ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Итак, требуется сверстать и натянуть готовый дизайн на CMS Amiro, а так же подключить базовые модули. Сроки на работу около 4 дней. Оплата около 5000 рублей после выполнения всего проекта. Пишите сразу с примерами работ ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Доброй ночи, господа и дамы фрилансеры. Все продолжаю искать грамотных и главное надежных верстальщиков для нашей команды, так как с 2 обожглись. Один вообще пропал, другой старался нам угодить, но навыков ещё не хватило, увы. Проекты ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
Требуется создать флеш банер из нескольких кадров. Оплата по вебмани. Бюджет строго представленый мною в проекте, не торгуемся, господа. Размер прямоугольник, 468х60. Сроки не более 1-2 дня максимум. Жду ваших предложений.Баннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
Добрый день! Разыскиваем хорошего верстальщика, в команду. На стартовом этапе, от Вас потребуется помощь в создании сайта нашей команды (сверстать и посадить на CMS), на добровольных началах. А далее выполнение разнообразных работ, связанных с версткой и ...HTML-верстка19 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Добрый вечер. Требуется сверстать макет и натянуть его на движок Shop Script, версии Websyast. Сам макет простой, работы на 2 дня максимум. Оплата 2000 рублей по Webmoney. Жду ваших предложений.HTML-верстка21 заявкаЗакрыт15 лет назад
Добрый день! Разыскиваем хорошего программиста, в новую веб-студию. На стартовом этапе, от Вас потребуется помощь в создании сайта нашей студии (дизайн + верстка почти готовы), на добровольных началах. А далее выполнение разнообразных работ, связанных с программированием ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт15 лет назад