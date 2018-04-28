Towelie92

Андрей Лобода Towelie92

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
В ожидании заказа)

Верстаю адаптивные, кроссбраузерные, валидные сайты. В работе использую Gulp, владею Sass(SCSS), Bootstrap4, jQuery, HTML5, CSS3 .

Адекватный, честный, всегда онлайн - обращайтесь.

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Отзывы заказчиков

Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Доверстать лендинг (Маленькие гении)
Все прошло хорошо, спасибо. Действительно адекватный исполнитель.
Всё отлично, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
pm-soft
Юлия 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
$12
10 баллов
7 лет назад
Верстка LP
HTML
Андрей оперативно и качественно выполнил верстку LP. Учел все пожелания, даже внес правки, упущенные дизайнером. Большое спасибо за работу. Рекомендую, как ответственного и профессионального исполнителя!
Отличный заказчик, однозначно рекомендую.
Ответный отзыв