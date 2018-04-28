В ожидании заказа)
Верстаю адаптивные, кроссбраузерные, валидные сайты. В работе использую Gulp, владею Sass(SCSS), Bootstrap4, jQuery, HTML5, CSS3 .
Адекватный, честный, всегда онлайн - обращайтесь.
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Все прошло хорошо, спасибо. Действительно адекватный исполнитель.
Ответный отзыв
Всё отлично, рекомендую к сотрудничеству.
$12
10 баллов
7 лет назад
HTML
Андрей оперативно и качественно выполнил верстку LP. Учел все пожелания, даже внес правки, упущенные дизайнером. Большое спасибо за работу. Рекомендую, как ответственного и профессионального исполнителя!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, однозначно рекомендую.