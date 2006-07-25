Лучше один раз увидеть...
-более 4-х лет работы во flash-анимации c топовыми баннерстудиями рунета
-портфолио: за это время было выполнено свыше пятисот заказов.
Вся flash-анимация разрабатывается по специальной "векторной" технологии, что позволяет подойти к процессу творчески, экономя каждый килобайт драгоценного баннерного веса.
На выходе получаются высокодетализированная анимация, с возможностью более широкого обзора рекламируемой продукции/услуги.
Огромный опыт работы позволяет вести дела без риска для обеих сторон.
icq: 190275992
e-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
17 лет назад
Отличная работа!
Ответный отзыв
Отлично сработали, заказчик отличный