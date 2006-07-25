Лучше один раз увидеть...

-более 4-х лет работы во flash-анимации c топовыми баннерстудиями рунета

-портфолио: за это время было выполнено свыше пятисот заказов.

Вся flash-анимация разрабатывается по специальной "векторной" технологии, что позволяет подойти к процессу творчески, экономя каждый килобайт драгоценного баннерного веса.

На выходе получаются высокодетализированная анимация, с возможностью более широкого обзора рекламируемой продукции/услуги.

Огромный опыт работы позволяет вести дела без риска для обеих сторон.

icq: 190275992

e-mail: [email protected]