Treise_

Дмитрий Трайзе Treise_

 
38 летГермания/Франкфурт
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Гражданин Германии, стаж проживания - 18 лет. Свободное владение немецким языком

Отзывы заказчиков
didibmx
33 годаГермания
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Медицинский перевод с немецкого на русский!
Спасибо всё хорошо! Быстро и качественно!
Замечательный заказчик, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
CatJZ
34 годаЭстония
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Требуется переводчик с немецкого на русский
Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик, без нареканий!
Ответный отзыв
warm
57 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$4
10 баллов
8 лет назад
Первод сайта на немецкий язык и его продвижение
Отличная работа! Спасибо за четкость и скорость. Рекомендую.
Приятный в общении и терпеливый заказчик - по моей просьбе предоставил материалы для работы в удобном мне виде, а не в исходнике. Оплата моментальная. Только положительные эмоции от сотрудничества!
Ответный отзыв
YIY
45 летАвстрия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$4
9 баллов
8 лет назад
Перевод кулинарной статьи с немецкого на русский
Срочный перевод выполнен хорошо и в срок, спасибо!
Интересные задачи и, что не маловажно, моментальная оплата. Приятно работать с такими заказчиками!
Ответный отзыв
Переводы
4 отзыва
$4/час
от $5от 5 часов
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