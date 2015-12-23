Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
8 лет назад
Спасибо всё хорошо! Быстро и качественно!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
$20
10 баллов
8 лет назад
Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, без нареканий!
$4
10 баллов
8 лет назад
Отличная работа! Спасибо за четкость и скорость. Рекомендую.
Ответный отзыв
Приятный в общении и терпеливый заказчик - по моей просьбе предоставил материалы для работы в удобном мне виде, а не в исходнике. Оплата моментальная. Только положительные эмоции от сотрудничества!
$4
9 баллов
8 лет назад
Срочный перевод выполнен хорошо и в срок, спасибо!
Ответный отзыв
Интересные задачи и, что не маловажно, моментальная оплата. Приятно работать с такими заказчиками!
Переводы
4 отзыва
$4/час
от $5от 5 часов
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