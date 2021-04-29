Trixon

Георгий Trixon

 
29 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Создание креативов для РК на тему займов под залог

    Необходимо разработать 10-15 креативов для рекламных кампаний на тему займов под залог техники. Креативы должны включать призывы к действию и соответствовать стандартам медийной рекламы Яндекса и Google. Форматы должны быть адаптированы под различные площадки.

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Креативы для рекламы в instagram

    Нужно сделать набор креативов 20-25шт для инстаграмма на тему скупки компьютерной техники. Статичные, в двух форматах (пост и сторис), грубые примеры прикреплены. Требования: чувство стиля, сочетания цветов, знание как упаковать задачу, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработка креативов для рекламы в instagram

    Задача сделать 10-20 рекламных изображений о предложении услуг выкупа компьютерной техники 10-20шт желательно в стиле сайта, в двух форматах (лента и строис) Более детально можем обсудить в личке

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

Upuppeteer
Денис 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
10 баллов
4 года назад
Креативы для рекламы в instagram
С хорошими людьми сотрудничать над проектом одно удовольствие! Всем рекомендую Георгия, как отличного заказчика.
Я обратился к Денису за созданием креативов рекламы в инстаграм и полностью удовлетворен работой и сотрудничеством с данными исполнителем. Работа сделана качественно и в срок, есть чувство стиля, человек знает свое дело. Рекомендую!
Ответный отзыв
vzdes
30 лет
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
$60
10 баллов
4 года назад
Разработка креативов для рекламы в instagram
Хороший клиент, спасибо за работу
Все хорошо, рекомендую
Ответный отзыв
RayBondik
Валерий 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$150
10 баллов
4 года назад
Настройка контекстной рекламной кампании
Все четко. Быстро нашли общий язык, работаем не первый месяц. Оплата всегда без задержек.
Все отлично, справился с задачей на 5! Рекомендую
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