Необходимо разработать 10-15 креативов для рекламных кампаний на тему займов под залог техники. Креативы должны включать призывы к действию и соответствовать стандартам медийной рекламы Яндекса и Google. Форматы должны быть адаптированы под различные площадки.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- Баннеры13 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно сделать набор креативов 20-25шт для инстаграмма на тему скупки компьютерной техники. Статичные, в двух форматах (пост и сторис), грубые примеры прикреплены. Требования: чувство стиля, сочетания цветов, знание как упаковать задачу, ...Баннеры1 исполнительЗавершен4 года назад
Задача сделать 10-20 рекламных изображений о предложении услуг выкупа компьютерной техники 10-20шт желательно в стиле сайта, в двух форматах (лента и строис) Более детально можем обсудить в личкеБаннеры1 исполнительЗавершен4 года назад
Настройка контекстной рекламной кампании Yandex, Google Тема сайта: Скупка Выкуп компьютерной техникиКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен4 года назад
Отзывы фрилансеров
$35
10 баллов
4 года назад
С хорошими людьми сотрудничать над проектом одно удовольствие! Всем рекомендую Георгия, как отличного заказчика.
Ответный отзыв
Я обратился к Денису за созданием креативов рекламы в инстаграм и полностью удовлетворен работой и сотрудничеством с данными исполнителем. Работа сделана качественно и в срок, есть чувство стиля, человек знает свое дело. Рекомендую!
$60
10 баллов
4 года назад
Хороший клиент, спасибо за работу
Ответный отзыв
Все хорошо, рекомендую
$150
10 баллов
4 года назад
Все четко. Быстро нашли общий язык, работаем не первый месяц. Оплата всегда без задержек.
Ответный отзыв
Все отлично, справился с задачей на 5! Рекомендую