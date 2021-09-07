Специалист по контекстов рекламе ( Яндекс и Google)

Образование: маркетолог-экономист.

Основная работа: специалист по контекстной рекламе в маркетинговой кампании.

О себе: молодая девушка в возрасте 21 года. Целеустремленная и очень активная. Считаю себя ответственной и пунктуальной. Всегда работаю на результат и отдаюсь полностью поставленным задачам.

На основной работе запустила более 300 рекламных кампаний в Яндекс и Google.

Создала и настроила более 80 счетчиков (Яндекс метрика и Гугл Аналитика).

Настроила цели 50+ сайтам.

Рекламировала совершенно разные тематики, от похоронных услуг до рекламы автомобилей, косметики и продуктов питания.

Лично могу сбросить больше отчетов по рекламным кампаниям.

Все дедлайны обсуждаются лично. Работаю быстро. На качество, а не на количество.

Спасибо за внимание!