Образование: маркетолог-экономист.
Основная работа: специалист по контекстной рекламе в маркетинговой кампании.
О себе: молодая девушка в возрасте 21 года. Целеустремленная и очень активная. Считаю себя ответственной и пунктуальной. Всегда работаю на результат и отдаюсь полностью поставленным задачам.
На основной работе запустила более 300 рекламных кампаний в Яндекс и Google.
Создала и настроила более 80 счетчиков (Яндекс метрика и Гугл Аналитика).
Настроила цели 50+ сайтам.
Рекламировала совершенно разные тематики, от похоронных услуг до рекламы автомобилей, косметики и продуктов питания.
Лично могу сбросить больше отчетов по рекламным кампаниям.
Все дедлайны обсуждаются лично. Работаю быстро. На качество, а не на количество.
Спасибо за внимание!
- Сертификат специалиста Google22 просмотра
- Специалист по контекстной рекламе (Google, Яндекс)16 просмотров